



Гузеева рассказала, как на съемках “Жестокого романса” ее “строила” Гурченко

На съемках “Жестокого романса”, начинающую актрису Ларису Гузееву доводила до слез Людмила Гурченко, которая также была занята в кинодраме. Но на монтаже Эльдар Рязанов вырезал сюжетную линию с Гурченко из фильма, но впечатления от работы со звездой Гузеева до сих пор хранит в памяти. Впервые она поделилась ими в рамках подкаста Первого канала “Письма”.



“Я сидела гримировалась, была совсем молодая и мне было страшно… Рядом такая звезда. ''Как ты говоришь твоя фамилия? Гузеева? Поменяй фамилию, всю жизнь будешь на ''Узбек-фильме'' сниматься''. Потом она гримеру моему сказала: ''У этой девочки мало русскости, брови у нее убери''. Я не имела права голоса. И никогда я об этом не рассказывала, ни в одном интервью, нигде. И моя гример-художник взяла гидроперит и перекрасила мне брови: мои черные соболиные в рыжий цвет”, – поделилась разоткровенничалась ведущая телешоу.



Несмотря на серьезные разногласия, Лариса Гузеева уверена, что “встреча с такими яркими характерами закаляет”, и дала понять, что “никого нельзя идеализировать и боготворить”.



“Так что я хочу сказать, что в ''нашей сестре'' намешано много всего, и я бы не обожествляла никого”, – отметила она.