



Гуш-Эцион признан лучшим местом для новых репатриантов

Министерство абсорбции выбрало региональный совет Гуш-Эцион лучшим местом для новых репатриантов.



Об этом сообщает пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии.



Информацию о городах и регионах с лучшими условиями для прохождения процесса абсорбции в Израиле было обнародовано с целью помочь репатриантам определиться с местом для проживания. В список вошли 10 городов, в том числе, Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа, Беэр-Шева, Арад, Кацрин, Мигдаль-а-Эмек, Ноф-ха-Галиль и Тверия.



По данным министерства, за последние годы Гуш-Эцион получил три награды за успешную абсорбцию новых репатриантов. В город прибыли тысячи новых олимов, из которых 22% являются русскоязычными.



По словам главы регионального совета Шломо Неемана, поселения Гуш-Эциона стремятся стать для репатриантов теплым домом и принять как можно больше семей из диаспоры в уже существующих поселениях и в новых кварталах, которые будут построены в ближайшие годы.



"Репатриация и абсорбция являются для Израиля, как для национального дома еврейского народа, важными государственными задачами. Мы гордимся тем, что Гуш-Эцион лидирует в этой сфере. Мы надеемся, что многие города и местные органы власти также успешно справятся с этими задачами. Спасибо отделу алии и абсорбции Совета, который тяжело работает ради достижения выдающихся результатов" – отметил Нееман.



Фото: Пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии