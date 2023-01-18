



Гуш-Эцион: пожилым израильтянам выделят специальные парковочные места

Региональный совет Гуш-Эцион реализует первую в своем роде инициативу в Израиле - выделение парковочных мест для пожилых людей.



Об этом сообщает пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии.



Специальные парковочные места будут выделены для пенсионеров в возрасте 70 лет и старше в рамках плана по улучшению качества жизни для пожилых людей в регионе.



Уточняется, что в инициативе была учтена их потребность в парковке возле торговых центров, синагог и других общественных помещений.



Руководство Гуш-Эциона решило приступить к реализации проекта. Определены в каждом населённом пункте ключевые точки. Местные власти отмечают специально выделенные парковки для пожилых людей оранжевым цветом.



"Мы считаем, что поколение основателей играет важную роль в формировании будущего Гуш-Эциона. Маркировка парковок является частью всестороннего плана, разработанного в последние 2 года, с разнообразными проектами для пожилых людей во многих областях", - сказал глава регионального совета Гуш-Эцион и Совета поселений Шломо Нееман.