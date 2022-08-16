Гурмания в Мааданей Мания: скидки на деликатесы до конца недели!
Закуски по праву можно считать самым универсальным блюдом. Представьте, к вам идут гости. В холодильнике пусто, готовить некогда. Без паники! Вы, юрк, в ближайшую “Манию” за деликатесами для гостей, а там специальные скидки именно на то что вам нужно: икра красная (“Камчатское золото” 99,90 шек/250 гр)*, красная рыба (филе форели копченое 49,90 шек./400гр)* или креветки (очищенные 49,90 шек/2 уп по 500 гр каждая)*. И вот, у вас уже готов вкусный, элегантный стол.
К этим изысканным закускам прекрасным дополнением станет французский коньяк Grand Breuil VS (89,90 шек/700 мл*, вместо 99,90). Коньяк совсем недавно появился в Израиле и мы вас уверяем, что он с легкостью превратит любой ужин в званый: пронзительный аромат цветов и фруктов, с медовым послевкусием и толикой апельсинового дерева делают этот 6-летний выдержанный коньяк незабываемым - как будто пьешь настоящее лето.
Для ценителей виски у нас тоже есть предложение: шотландский виски Lauder’s, Grand Macnish, Highland Queen Sherry Cask Finish сейчас в Мааданей Мания всего за 79,90 шек за 1 литр*.
А тем, кому в такую жару не хватает свежести и прохлады, предлагаем подать к закускам холодное светлое пиво. Тем более, до конца этой недели (до 20.08.2022) пиво Жигули барное 29,90 шек. за 5 бутылок по 450 мл*.
К слову, о пиве. Знаменитое “Жигули барное” хранит пленительный аромат хмеля, при этом солод и освежающая легкая горчинка не уступают, создавая индивидуальный вкус. Дополнить этот вкус может необычный сыр (средней мягкости) со сливочными нотками Scamorza Ciresa обычный или копченый, который стоит сейчас только 19,90 шек/250 гр*, вместо 32,90 шек/250гр. Такой дуэт составит замечательную компанию любым вечером!
Но если неординарных продуктов вам не захочется, душа потребует что-то знакомое и любимое, выбирайте сырокопченую колбасу - никогда не ошибетесь. В прикуску с хлебом, овощами или просто тонкими ломтиками растворяясь во рту, колбаска, произведенная на нашей фабрики станет гвоздем любой программы: запланировали вы провести время с семьей, компанией или в одиночку. Тем более, что до конца этой недели (20.08.22), колбасы Русская и Рохберг по отличной цене - 9,90 шек/100 гр*, Эти виды колбас были произведены одними из первых и уже 25 лет являются лидером продаж - свежесть и "тот самый вкус" вам гарантированы!
Если гостей принимаете не вы, а сами спешите к друзьям, забегите в “Манию” за десертом. Тот самый, нежный медовый торт “Рыжий”, чей вкус напоминает о беззаботном детстве и доме, в наших магазинах сейчас всего 34,90 шек*, вместо 49,90.
Как видите, в одном магазине за каких-то пару минут можно найти и собрать разнообразный, аппетитный, качественный стол на любой случай и вкус, а главное по ценам, которые вы найдете только у нас в Мааданей Мании*! Не пропустите полезные скидки!
Список скидок, действительных с 16.08 по 20.08.2022:
- Колбаса Русская/Рохберг 9,90 шек/100 гр*
- Креветки очищенные (41/50) 49,90 шек/2 уп. (по 500 гр)*
- Филе форели копченое, нарезанное, свежемороженое 49,90 шек/400гр*
- Икра красная “Камчатское золото” 99,90 шек/250 гр*
- Сыр Scamorza Ciresa в ассортименте 19,90 шек/250 гр*
- Коньяк Grand Breuil VS (Франция) 89,90 шек/700 мл*
- Виски шотландский Lauder’s/Grand Macnish/Highland Queen Sherry Cask Finish 79,90 шек/1 л*
- Пиво Жигули барное 29,90 шек/5 бутылок (по 450 мл)*
- Торт Брон “Рыжий” 34, 90 шек/550 гр*
*Скидки действительны при условии покупки от 50 шекелей (не включая товары со скидкой) и до 3 шт/3кг/3 акций.
Действие мероприятия с 16.08 до 20.08.2022 или до окончания запаса в соответствии с ассортиментом каждого филиала. Возможны ошибки в объявлении. Указанные цены в магазине являются окончательными.
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Внимание, хорошие новости! Дорогие жители и гости Бат-Яма, на всю продукцию в колбасном и мясном отделе скидка 20% сразу в двух магазинах: на ул. Бальфур, 97 и на ул. Бальфур, 134. Эта скидка не дублируется и действительна до 31.08 или до окончания запаса.
Все скидки здесь!
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Адреса магазинов: https://mania-m.co.il/ru/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/
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