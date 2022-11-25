



Gucci покинул креативный директор Алессандро Микеле

Дизайнер Алессандро Микеле покинул пост креативного директора модного бренда Gucci.

По данным CNN, он проработал на этот модный дом 20 лет.

"Путь, который прошли вместе Gucci и Алессандро за последние годы, уникален и останется выдающимся моментом в истории Дома. Его страсть, воображение, изобретательность и культура поставили Gucci в центр внимания, где и находится его место", - сказал главный исполнительный директор конгломерата Франсуа-Анри Пино.

О данным компании, Микеле сыграл фундаментальную роль в создании бренда. Сам он трогательно попрощался с командой, пожелав им всегда жить своими страстями и быть движимыми ветром свободы.

"Сегодня для меня заканчивается необыкновенное путешествие, длившееся более двадцати лет, в рамках компании, которой я без устали посвятил всю свою любовь и творческую страсть. Все это время Gucci был моим домом, приемной семьей. Этой большой семье я посылаю свою самую искреннюю благодарность, самые большие и самые искренние объятия. Вместе с ними я желал, мечтал, представлял. Без них ничего из того, что я построил, было бы невозможно. Им мое самое искреннее пожелание: пусть вы продолжаете культивировать свои мечты, тонкую и неосязаемую материю, ради которой стоит жить", - отметил он.