



The Guardian: каждый восьмой российский еврей покинул страну

Когда в феврале Россия вторглась в Украину, Израиль приготовился к новой волне репатриации. С тех пор около 13 000 украинцев еврейского происхождения совершили алию.



Однако, сообщает The Guardian, неожиданно вдвое больше евреев прибыло из России. По данным газеты, примерно каждый восьмой российский еврей покинул страну.



Помимо 26 000 россиян, которые уже прибыли в Израиль в этом году, еще 35 000 ожидают оформления документов, пишет издание.



Ситуацию прокомментировал депутат Кнессета Юлий Эдельштейн.



"Опасность была частью еврейского опыта в России на протяжении поколений. Этого никто никогда не забудет. Когда я уехал из России, я был очень молод и очень мало знал о своих еврейских корнях и Израиле. Но у меня была цель. На этот раз люди уезжают в спешке - ими движет страх", - заявил он.