Группа Queen выпустила песню с вокалом Фредди Меркьюри

Легендарная рок-группа Queen порадовала фанатов, представив песню, которая была записана 34 года назад при участии Фредди Меркьюри.



Песня под названием "Face It Alone" была опубликована на YouTube-канале группы.



По информации прессы, трек записывали еще в 1988 с ныне покойным вокалистом Фредди Меркьюри. Композиция должна была войти в альбом "The Miracle", но не попала в финальную версию пластинки.



Напомним, что Фредди Меркьюри умер в 1991 году.