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Группа Queen выпустила песню с вокалом Фредди Меркьюри
14.10.2022 12:22 Ольга Белозерова

Группа Queen выпустила песню с вокалом Фредди Меркьюри

Легендарная рок-группа Queen порадовала фанатов, представив песню, которая была записана 34 года назад при участии Фредди Меркьюри.

Песня под названием "Face It Alone" была опубликована на YouTube-канале группы. 

По информации прессы, трек записывали еще в 1988 с ныне покойным вокалистом Фредди Меркьюри. Композиция должна была войти в альбом "The Miracle", но не попала в финальную версию пластинки.

Напомним, что Фредди Меркьюри умер в 1991 году. 

 

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