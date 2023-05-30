



Группа Н в Лиге чемпионов 2011/2012 – лидер очевидный

В Группе Н Лиги чемпионов сезона 2011/2012 сразу после жеребьевки отпали все вопросы о том, кто займет первое место в группе. Также довольно просто было определить и вторую позицию, а вот за треть место, которое дает возможность выйти в Лигу Европы, ожидалась серьезная борьба. А на матчи ЛЧ и все ставки на спорт официальный сайт 1xBet позволяет делать выгодные ставки по отличным котировкам.



Группу Н сформировали такие клубы:

«Барселона», Испания.

«Милан», Италия.

«Виктория» Пльзень, Чехия.

БАТЭ, Беларусь.