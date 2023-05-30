Группа Н в Лиге чемпионов 2011/2012 – лидер очевидный
В Группе Н Лиги чемпионов сезона 2011/2012 сразу после жеребьевки отпали все вопросы о том, кто займет первое место в группе. Также довольно просто было определить и вторую позицию, а вот за треть место, которое дает возможность выйти в Лигу Европы, ожидалась серьезная борьба. А на матчи ЛЧ и все ставки на спорт официальный сайт 1xBet позволяет делать выгодные ставки по отличным котировкам.
Группу Н сформировали такие клубы:
- «Барселона», Испания.
- «Милан», Италия.
- «Виктория» Пльзень, Чехия.
- БАТЭ, Беларусь.
Результаты розыгрыша подтвердили мнение экспертов. Так, «Барселона» из шести матчей выиграла пять раз и только раз сыграла вничью с «Миланом». Набранных шестнадцати очков хватило для первой строчки. Итальянский клуб сыграл значительно хуже: дважды выиграл, раз проиграл и три раза сыграл. Однако девяти баллов хватило, чтобы занять второе место. А за такими матчами можно следить на сайте 1xbet.kg/ru/live/football.
Третью строчку в итоге завоевала «Виктория», которая раз выиграла, дважды сыграла вничью и трижды проиграла. Белорусский же клуб только два раза свел игру к ничьей, набрал два балла и с последнего места покинул розыгрыш того сезона Лиги чемпионов. Но на будущие успехи команд вы всегда можете делать ставки на сайте БК 1xBet.
Матчи команд в плей-офф
«Милан» в одной восьмой финала ЛЧ встретился с английским «Арсеналом». Уже в первой игре миланцы добыли уверенную победу со счетом 4:0, но в ответной встрече «канониры» взяли реванш, выиграв 3:0. Тем ни менее общий счет был 4:3 в пользу «Милана», который и прошел в четвертьфинал. Там клуб снова встретился с «Барселоной», которой проиграл по сумме двух матчей 3:1. Кстати, за всеми матчами можно следить через приложение, как скачать 1хБет на Андроид можно узнать на сайте БК.
«Барселона» в одной восьмой финала без проблем переиграла «Байер» с общим счетом 10:2, а в одной четвертой разобралась с «Миланом». Но в полуфинале неожиданным препятствием стал «Челси», который в итоге и выиграл противостояние со счетом 2:3, став в итоге победителем того сезона ЛЧ.
Виктория» Пльзень же с переходом в Лигу Европы попала в одну шестнадцатую Лиги Европы, где встретилась с немецким «Шальке». И если в первой игре чешский клуб сумел добыть ничью 1:1, то в ответной «Шальке» уверенно выиграл 3:1, выбив соперника из турнира. А скачай приложение 1хБет на Андроид, вы сможете делать выгодные ставки на все игры, как в ЛЧ, так и в ЛЕ.