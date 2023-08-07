



Гроб усыпан цветами, кругом венки: в Москве прощаются с Ириной Мирошниченко

В понедельник, 7 августа, близкие и коллеги провожают Ирину Мирошниченко в последний путь. Знаменитой советской актрисы не стало 3 августа.



Как сообщают российские СМИ, публика прощается с Ириной Мирошниченко в МХТ имени Чехова, которому до конца жизни работала артистка.



Согласно СМИ гроб с телом Мирошниченко поставили на сцену в театре. Он усыпан цветами, рядом стоят траурные венки от близких и коллег. На огромном экране — фото улыбающейся актрисы. После того как с Мирошниченко простятся в родном театре, состоится отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.



Похоронят Мирошниченко на Троекуровском кладбище, сообщают российские СМИ.



Артистка попала в больницу 30 июля. У нее была высокая температура, она задыхалась. Медики заявили, что это грипп в тяжелой форме. Но обследование, проведенное в больнице, показало, что в голове у артистки опухоль. Позже выяснилось, что это аденома гипофиза. Кроме того, у Мирошниченко нашли кисты в почках, стенки ее желудка были утолщены. Несмотря на усилия медиков, состояние звезды стремительно ухудшалось.



Как стало известно, у актрисы останавливалось сердце, но врачам удалось ее реанимировать. Однако позже было решено ввести Мирошниченко в искусственную кому и подключить к ИВЛ. К сожалению, медики оказались не в силах ее спасти.



3 августа Ирина Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание. Артистке был 81 год.