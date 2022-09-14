



Гроб с телом Елизаветы II прибыл в Лондон

Гроб с телом королевы Елизаветы II прибыл в Лондон.

Об этом сообщает ВВС.

Его перевезли во вторник из Эдинбурга. Теперь идет подготовка к государственным похоронам, которые состоятся 19 сентября.

В среду останки Елизаветы II перевезут из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец, где они будут оставаться четыре дня.

Гроб покинет Букингемский дворец в 14:22, 14 сентября. В процессии примут участие король Карл III и члены королевской семьи, в Гайд-парке будет дан орудийный салют, будет также звонить Биг-Бен.

Гроб украсят Императорской государственной короной и перевозиться на лафете Королевской конной артиллерии.

Процессия прибудет в Вестминстер в 15:00.

С 17:00 доступ к останкам королевы будет открыт для публики. Вестминстерский дворец будет открыт до 06:30 понедельника, 19 сентября.