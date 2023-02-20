



Григорий Лепс не поздравляет “своих баб” с 8 Марта

Певец Григорий Лепс резко высказался о праздновании 8 Марта, назвав его выдуманным. Артист признался, что не собирается поздравлять своих женщин с этим праздником.



Музыкант после развода с Анной Шаплыковой уже встретил новую избранницу. Правда, исполнитель не собирается радовать возлюбленную подарками к Международному женскому дню.



“Обойдется! Я вообще этот праздник не признаю. Я баб своих даже не поздравляю! Это неправильный праздник, выдуманный”, — поделился Лепс в эфире программы “Ты не поверишь!” на НТВ.



Высказывание музыканта было негативно встречено пользователями сети Интернет. Некоторые пользователи даже назвали певца “жлобом”. Кроме того, часть женской аудитории призналась, что теперь не будут посещать концерты Лепса.

