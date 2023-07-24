



Грета Тунберг предстала перед судом за неповиновение полиции

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг была признана виновной в неподчинении приказу полиции покинуть акцию протеста против изменения климата в южном шведском городе Мальме в прошлом месяце и приговорена к уплате штрафа.



Данное постановление вынес в понедельник окружной суд Мальме, пишет Reuters.



20-летняя Тунберг, которая стала лицом молодых климатических активистов во всем мире после еженедельных акций протеста перед шведским парламентом, призналась, что не подчинилась приказу полиции, но не признала себя виновной и сказала, что действовала по необходимости.



“Абсурдно, что те, кто действует в соответствии с наукой, должны расплачиваться за это”, — заявила она журналистам в суде.



Ранее Тунберг заявила суду, что ее действия были оправданы. “Я считаю, что мы находимся в чрезвычайной ситуации, которая угрожает жизни, здоровью и имуществу. Бесчисленное количество людей и сообществ находятся в опасности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе”, — сказала она.



Суд обязал Тунберг выплатить 1500 шведских крон и еще 1000 крон в фонд помощи жертвам преступлений. Штраф был наложен пропорционально ее заявленному доходу. Неподчинение приказу полиции карается максимальным наказанием в виде шести месяцев тюремного заключения.



Тунберг и другие активисты из группы Reclaim the Future перекрыли дорогу для нефтяных грузовиков в гавани Мальме 19 июня.





