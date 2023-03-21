



Грета Тунберг и климатические активисты подают иск против Швеции

Шведский суд во вторник разрешил рассмотрение коллективного иска, поданного Гретой Тунберг и сотнями других климатических активистов против шведского государства за "недостаточную климатическую политику".



Тунберг и 600 других активистов из группы под названием "Аврора" в ноябре подали иск против Швеции, утверждая, что государство должно сделать больше для ограничения глобального потепления до 1,5 градусов по Цельсию, чтобы соответствовать Европейской конвенции о правах человека.



Во вторник окружной суд Нака заявил, что судебный процесс может быть продолжен после того, как группа внесет коррективы в иск.



"Сегодня районный суд вынес постановление по громкому коллективному иску. По делу были выдвинуты требования к районному суду, чтобы определить, что государство обязано принять определенные конкретные меры для ограничения изменения климата", — говорится в заявлении суда.



У шведского государства есть три месяца, чтобы ответить на иск, прежде чем дело может быть рассмотрено или урегулировано в письменной форме, заявил окружной суд, добавив, что он не может сказать, когда по иску может быть принято решение.



"Аврора" хочет, чтобы суд вынес вердикт, который обяжет Швецию сократить выбросы как минимум на 6,5–9,4 млн тонн CO2 в год, начиная с 2019 года.



"Здоровье и будущее планеты, а также наше будущее, напрямую зависят от того, признают ли наши политики серьезность климатического кризиса, и поэтому "Аврора" хочет сделать все возможное, чтобы добиться этого от государства", — говорится в открытом письме шведскому правительству.



В понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что "климатическая бомба замедленного действия тикает", и призвал богатые страны сократить выбросы как можно скорее после того, как новая оценка ученых показала, что на борьбу с изменением климата осталось слишком мало времени.

