



Греция расширит ограждение на границе с Турцией из-за инцидента с нелегалами

Правительственный совет национальной безопасности Греции (KYSEA) во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом во вторник решил увеличить длину забора на границе с Турцией, пролегающей вдоль реки Эврос, на 80 километров.



Причиной такого шага греческие власти назвали "новую стратегию Турции" по сухопутным границам, которая привела к увеличению потока нелегальных мигрантов с турецкой территории в Грецию.



В частности, Анкару обвинили в "срежиссированном" эпизоде ​​15 августа, когда греческая полиция нашла 35 сирийцев и трех палестинцев, скрывавшихся на территории Греции после пересечения реки из Турции.



Для противодействия этому было решено постепенно продлить ограждение вдоль всей реки Эврос. Расширение будет осуществляться за счет национальных ресурсов, в то же время Греция подала заявку в Европейскую комиссию и надеется получить финансирование ЕС.



В 2021 году Греция завершила строительство ограждения на границе с Турцией протяженностью 40 км вдоль реки Эврос, чтобы предотвратить попытки беженцев попасть в Европу после захвата талибами Афганистана.



Несмотря на это, в последние месяцы тысячи людей пытались пересечь Эврос, пользуясь низким уровнем воды летом. Агентство ООН по делам беженцев сообщило о 3225 зарегистрированных пересечениях беженцами сухопутной границы Грецию через Эврос в этом году.