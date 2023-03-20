



Греция отмечает 80-летие первой депортации греческих евреев в Освенцим

Греция в воскресенье отметила 80-летие первой депортации греческих евреев в Освенцим-Биркенау в Салониках, северном мегаполисе, который потерял почти всю свою процветающую еврейскую общину.



С белыми воздушными шарами с надписью "Никогда больше" около тысячи человек всех возрастов прошли маршем к старому железнодорожному вокзалу Салоников, откуда 15 марта 1943 года началась депортация.



Многие люди оставляли цветы на железнодорожных путях.



Депортация проводилась в вагонах для скота, в каждый из которых было насильно затолкано по 80 человек.



Около 46 000 евреев Салоников были отправлены в Освенцим-Биркенау в период с марта по август 1943 года, сказал президент еврейской общины Салоников Давид Салтиель. По его словам, вернулось всего 1950 человек.



"Община потеряла 97 процентов своих членов, около 50 000 человек", — сказал Салтиэль, отметив, что в то время евреи составляли пятую часть населения Салоников.



Среди официальных лиц на церемонии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас и мэр Салоников Константинос Зервас.



Также присутствовали посол США в Греции Джордж Цунис и министр инноваций, науки и технологий Израиля Офир Акунис.



Мэр Салоников Зервас сказал, что началась работа над музеем Холокоста, чтобы почтить память тех, кто погиб в нацистских лагерях.



Из более чем 77 000 евреев, живших в Греции до Второй мировой войны, более 86 процентов погибли во время четырехлетней оккупации нацистской Германией.



По данным Еврейского музея в Афинах, сегодня община насчитывает около 5000 человек.

