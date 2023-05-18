Гребенщиков ответил на админпротокол в России
Музыкант Борис Гребенщиков прокомментировал составление на него административного протокола о "дискредитации" армии РФ.
По словам артиста, он абсолютно ничего не говорил относительно российской армии.
Касательно планов на будущее, Гребенщиков отметил, что возвращение в РФ у него в планах не стоит, поскольку артист занят своей деятельностью в Лондоне.
Как сообщалось ранее, Гребенщикову грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за "дискредитацию" российской армии.
Протокол должен рассмотреть Тверской суд. Дата заседания пока не назначена. Что именно стало причиной для составления протокола, пока неизвестно.