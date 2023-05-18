



Гребенщиков ответил на админпротокол в России

Музыкант Борис Гребенщиков прокомментировал составление на него административного протокола о "дискредитации" армии РФ.



По словам артиста, он абсолютно ничего не говорил относительно российской армии.



Касательно планов на будущее, Гребенщиков отметил, что возвращение в РФ у него в планах не стоит, поскольку артист занят своей деятельностью в Лондоне.



Как сообщалось ранее, Гребенщикову грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за "дискредитацию" российской армии.



Протокол должен рассмотреть Тверской суд. Дата заседания пока не назначена. Что именно стало причиной для составления протокола, пока неизвестно.