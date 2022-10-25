



Гражданство РФ получил бывший вице-президент Бурунди

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе, сообщает агентство ИТАР-ТАСС.



"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: … Буторе Жозеф, родившийся 14 апреля 1969 г. в Бурунди", — прописано в указе.



Республика Бурунди — государство в Восточной Африке, входит в число наименее развитых стран в мире. Буторе занимал пост второго вице-президента Бурунди в период с 2015 по 2020 годы. В 2018 году политика наградили государственной наградой РФ — орденом Дружбы.



Буторе неоднократно возглавлял делегации в оккупированный Крым.



В 2016 Центральный банк Бурунди подписал соглашение с "Газпромбанком", который отправлял деньги в африканское государство, где годом ранее разразился политический кризис, лишивший страну помощи Запада.



26 сентября указом президента РФ российское гражданство также получил Эдвард Сноуден. В США ему были предъявлены обвинения в нарушении закона о шпионаже.