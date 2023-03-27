



Гражданам Израиля, пережившим Холокост, увеличат ежегодную помощь

С 1 апреля текущего года, согласно решению министерства финансов Израиля, гражданам, пережившим Холокост увеличат годовую помощь от "Битуах Леуми".



Граждане Израиля, попадающие под действие закона о Холокосте, получат годовую помощь на 10% больше по сравнению с последними выплатами, ее размер составит в 6 569 шекелей. Для лиц с низкими доходами, по определению “Битуах Леуми”, сумма выплаты может составить 10 862 шекеля.



Согласно последним данным, в Израиле остается менее 160 тысяч граждан, находившихся в период Второй мировой войны в нацистских концлагерях или на оккупированных нацистами территориях, интернированных, похищенных в Германию на работы или эвакуированных вглубь территории бывшего СССР.