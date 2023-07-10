



Гражданам этих десяти стран чаще всего отказывают в шенгенских визах

В 2022 году больше всего отказов в выдаче шенгенских виз было для граждан Алжира: в общей сложности не выдано 179 409 виз. Таким образом общий показатель невыданных единых виз достиг 45,8%.



Шенгенская статистика показывает, что заявители из Индии и Турции следуют в списке с 121 188 и 120 876 отказами в визах соответственно, в то время как общий уровень отказов составил 18% и 15,2%, сообщает SchengenVisaInfo.com.



"Список десяти стран с самым высоким уровнем отказов в выдаче шенгенских виз за 2022 год дополняется Марокко и Россией, в которых было отклонено 119 346 и 68 753 заявления на получение визы соответственно. Кроме того, процент невыданных единых виз в этих странах составил 15,5% и 28,2% отказа соответственно", - говорится в сообщении.



Также африканская страна Тунис имеет высокий уровень отказов в выдаче визы - 29,1% при общем количестве отказов в выдаче визы 48 909, за ней следуют Объединенные Арабские Эмираты с 42 105.



"Последними тремя странами с наибольшим количеством отказов являются Нигерия, Иран и Египет, в которых было отклонено около 30 000 заявок. В частности, 39 189 заявлений на получение визы были отклонены заявителями из Нигерии, за ними следуют 33 679 заявлений из Ирана и еще 31 271 заявление из Египта", - отмечается в отчете.



Однако процент отказов в выдаче виз варьировался в зависимости от страны: Нигерия занимает второе место среди всех десяти стран с наибольшим количеством отказов в визах, уступая только Алжиру. Это означает, что 45,1% всех заявлений на получение шенгенских виз, поданных нигерийскими заявителями, были отклонены по сравнению с 23,7% заявлений в Иране и 18,6% запросов, поданных египтянами.



В целом, количество отказов в выдаче виз увеличилось в 2022 году, что снова сильно повлияло на алжирцев. В то время как уровень отказов в 2021 году для алжирских заявителей составлял 32%, в 2022 году он вырос до 45,8%. В то же время, наблюдалось снижение числа отказов в выдаче визы гражданам Турции - с 16,9% до 15,5%.



