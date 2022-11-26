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Грандиозное возвращение. О певице Рианне снимут документальный фильм
26.11.2022 17:26 Ольга Белозерова

Грандиозное возвращение. О певице Рианне снимут документальный фильм

Об американской певице Рианне снимут документальный фильм. 

Как сообщает The Sun, главной темой проекта станет грандиозное возвращение певицы на сцену после того, как шесть лет она не выпускала синглы. 

Отмечается, что Рианна заключила соглашение с Apple TV+ на миллионы долларов. Соглашение предполагает, создание документального фильма о выступлении Рианны на "Супербоуле 2023".

При этом, конкретная сумма контракта держится в секрете. 

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