



Грандиозная выставка мебели в дни Песаха: скидки до 60%

Это по-настоящему грандиозное событие, которое успело стать хорошей традицией - до пандемии такие выставки проводились дважды в год, и каждый раз привлекали к себе внимание покупателей.



И это неспроста, ведь на время выставки десятки производителей, дизайнеров, импортеров мебели собираются под одной крышей и презентуют свою продукцию. Таким образом, у покупателей появляется уникальная возможность увидеть весь израильский ассортимент текущего года. На выставке представлена мебель для любых нужд: спальные гарнитуры, обеденные уголки, диваны и кресла, садовая мебель, а также огромный ассортимент текстиля и аксессуаров для комфортного домашнего досуга.



Самые современные дизайнерские решения также можно найти на выставке.



Для тех, кто следит за модными тенденциями в интерьере, найдутся самые современные дизайнерские решения. За пандемию человек в среднем пересмотрел свое отношение к дому: интерьер стал гораздо более многофункциональным, из-за необходимости трансформировать помещение под разные нужны. Поэтому теперь в доме важен не только уют, но и функциональность, в чем и соревнуются производители в нынешнем году.



Одним из главных преимуществ выставки остается ценовая политика: на время выставки все представители выставляют на свою мебель лучшие цены - со скидками до 60%!



Для посетителей ярмарки, это великолепная возможность увидеть, протестировать мебель, сравнить разных производителей прямо на месте и по выгодным условиям приобрести для вашего дома что-то новенькое и уютное.



Выставка открыта всего одну неделю, на Песах - с 6 по 12 апреля (включая субботу), с 10:00 до 22:00 в будни, в пятницу до 15:00, в субботу до 23:00. Вход для всех участников - свободный.



Для личного транспорта есть парковка (в Ганей-Йегошуа, "Ганей-тааруха" и на площадке "драйв-ин"). Для тех, кто добирается общественным транспортом - в пешей доступности ж/д станция и множество автобусных остановок.



Подробнее о выставке: https://israel-2016.co.il/



*На правах рекламы

