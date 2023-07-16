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Грань между временами года стирается: Италия изнывает от жары
16.07.2023 17:27 Евгения Маркова

Грань между временами года стирается: Италия изнывает от жары

Сегодня в Италии число городов, находящихся в состоянии повышенной готовности из-за сильной жары, увеличилось с 10 до 15. Столица Рим достигла максимума 35C в субботу и может увидеть температуру до 42C  во вторник. В других итальянских городах может быть еще жарче.

Предупреждение указывает на условия, которые угрожают всему населению, а не только чувствительным к метеоусловиям пожилым и больным людям.

Джанлука Борсари из Речного департамента Национальной полиции Рима сказал, что река Тибр за последние несколько лет обмелела на несколько метров и сейчас уровень воды критично низок.

Из-за падения уровня воды в реке обнажились остатки древнего римского моста, чего еще никогда в своей жизни не видели ныне живущие местные жители и гости итальянской столицы.

"Это очень затрудняет навигацию по реке. И страдает дикая природа. Раньше у нас было четыре сезона, а теперь грань между ними стирается", - добавил Борсари.

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