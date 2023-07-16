



Грань между временами года стирается: Италия изнывает от жары

Сегодня в Италии число городов, находящихся в состоянии повышенной готовности из-за сильной жары, увеличилось с 10 до 15. Столица Рим достигла максимума 35C в субботу и может увидеть температуру до 42C во вторник. В других итальянских городах может быть еще жарче.



Предупреждение указывает на условия, которые угрожают всему населению, а не только чувствительным к метеоусловиям пожилым и больным людям.



Джанлука Борсари из Речного департамента Национальной полиции Рима сказал, что река Тибр за последние несколько лет обмелела на несколько метров и сейчас уровень воды критично низок.



Из-за падения уровня воды в реке обнажились остатки древнего римского моста, чего еще никогда в своей жизни не видели ныне живущие местные жители и гости итальянской столицы.



"Это очень затрудняет навигацию по реке. И страдает дикая природа. Раньше у нас было четыре сезона, а теперь грань между ними стирается", - добавил Борсари.