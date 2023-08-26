



''ВИА Гра'' приносила полмиллиона в месяц: Константина Меладзе лишили ВНЖ в РФ

Продюсер давно разорвал все связи с Россией и поставил на паузу творческую деятельность. Теперь стало известно, что Константин Меладзе лишился вида на жительство в РФ. Еще в 2022 году он вместе с супругой Верой Брежневой переехал в Италию.



“В последние годы он и так почти не вел никакую деятельность. Меладзе, как и многие другие, предпочел дистанцироваться и перебраться за границу. Но в былое время именно продюсирование приносило ему очень хороший доход. Наверное, сейчас он только получает из России авторские отчисления из РАО”, – сообщил продюсер Дмитрий Ашуров.



Песни композитора исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Валерия, Ани Лорак, Полина Гагарина, Григорий Лепс и многие другие артисты.



“Полагаю, что ВНЖ никак не влияет на отчисления по авторским правам. Суммы там могут быть очень хорошие. Все зависит от рейтинга артиста, популярности композиции. Например, топовые композиторы и артисты могут получать очень хорошие деньги. Речь идет о 2-3 миллионах рублей в месяц, как у Игоря Крутого. Авторы вроде Анатолия Лопатина имеют по 200-400 тысяч ежемесячно”, – отмечает Ашуров.



“Но тут даже не про деньги и работу. Это формальности. Основной посыл другой – лишив его ВНЖ, ему как бы сказали: ''Спасибо, больше мы тебя не ждем''. А ведь именно в России он и Вера Брежнева сделали состояние. ''ВИА Гра'' в свои лучшие времена приносила по 500 тысяч долларов в месяц. Но это со всеми доходами, что-то тратилось на клипы, песни, оставалось тоже вполне достаточно”, – добавляет он.