



Готовимся к праздникам: Thomas Amfibia Pet pro plus – помощник по дому

В преддверии праздников, вопрос генеральной уборки дома стоит особенно остро.



В самой усовершенствованной на сегодняшний день модели пылесосов Thomas - Thomas Amfibia Pet pro plus, используются две системы фильтрации водяная AquaBOX и циклонная DryBOX, и множество самых разнообразных насадок, в том числе для очистки ковров, подстилок животных и мягкой мебели, что позволяет осуществить любой вид генеральной или легкой уборки. Сейчас вы можете приобрести эту модель по специальной цене – 2990 шек.







Надежность бренда Thomas



«Сделано в Германии» - это не просто слоган компании, но и гарантия отменного качества. Технология немецкой компании Thomas хорошо зарекомендовала себя на территории стран СНГ и Европы, где пылесосы этой марки, как и многая другая немецкая бытовая техника, считаются наиболее качественными и надежными. Модели пылесоса Thomas прочно обосновались в верхних строчках многочисленных рейтингов по обзору бытовой техники, и в частности, моющих пылесосов, опубликованных на русскоязычных сайтах.



Компания Thomas одна из старейших фирм по производству бытовой техники. Ее основал в 1900 году Роберт Томас, а сегодня уже четвертое поколение семьи управляет семейным бизнесом. Компания имеет безупречную репутацию, с 1900 года вся техника производится на заводе в Германии. Немецкое качество распространяется и на материалы, используемые в производстве пылесосов Thomas – они являются экологичными и соответствуют самым строгим нормам безопасности и критериям качества.



Компания Thomas имеет свою собственную инженерную исследовательскую лабораторию, здесь создано множество запатентованных разработок и уникальных технологий, которые улучшают экологию жилья и облегчают процесс уборки. Например, одно из изобретений компании Thomas-пылесосы с аквафильтрацией одобрены Британским Фондом по борьбе с аллергией.



Технические характеристики и функциональность Thomas Amfibia Pet pro plus





Для тщательной профилактической уборки лучше использовать систему фильтрации AquaBOX. Пока ситуация не стабилизировалась, уборка с водяным фильтром будет в приоритете. Для AquaBOX характерна высочайшая степень фильтрации. Он делает воздух в доме кристально чистым. С помощью этого запатентованного аквафильтра вы удалите 99,9% пыли и 100% пыльцы.

Для тщательной профилактической уборки лучше использовать систему фильтрации AquaBOX. Пока ситуация не стабилизировалась, уборка с водяным фильтром будет в приоритете. Для AquaBOX характерна высочайшая степень фильтрации. Он делает воздух в доме кристально чистым. С помощью этого запатентованного аквафильтра вы удалите 99,9% пыли и 100% пыльцы.





AquaBOX обеспечивает высочайший уровень фильтрации и чистоту обработанного воздуха. В аквафильтре используется многоступенчатая система фильтрации. Принцип работы данной технологии , позволяющей достичь гораздо больших результатов, заключается в том, что воздушный поток сначала проходит сквозь водяную стену, образуемую четырьмя встречными форсунками, а затем через ряд ступеней очистки. В самой водяной стене происходит смачивание каждой пылинки и шерстинки, они становятся тяжелыми и слипаются с другими частичками мусора. Затем воздух с этой взвесью попадает в «туман» капель воды, где пылинки вращаются в воздушных микроциклонах. Частицы пыли оседают на морских стенках AquaBOX, а затем с каплями воды стекают вниз, в воду.AquaBOX обеспечивает высочайший уровень фильтрации и чистоту обработанного воздуха.

DryBOX – это идеальное решение для ситуаций, когда времени на придирчивую уборку с аквафильтром нет. Благодаря технологии фракционного разделения крупный мусор и мелкодисперсная пыль попадают в разные отсеки пылесборника.

Видимая глазу грязь отфильтровывается в центральную камеру, а незаметная, но вредная для дыхания пыль задерживается в боковых отсеках маленькими циклонами. На выходе получается только чистый воздух.









Основная часть пылесборника опустошается одним движением, а пыль время от времени смывается потоком воды без контакта с дыхательной системой человека. Ополаскивать DryBOX после каждого использования не обязательно.

Благодаря постоянной высокой мощности всасывания он собирает грязь с разных по фактуре поверхностей с первого прохода. Кроме того, новинка отличается высокой маневренностью и удобством хранения. Совместить столько полезных функций в одном приборе более, чем реально – доказано Thomas.



Thomas Amfibia Pet pro plus – это практичный пылесос с огромными возможностями и большим количеством насадок для решения самых разных задач, в том числе специальные насадки для легкой уборки шерсти с ковров, подстилок животных и мягкой мебели.



Вы можете приобрести пылесосы Thomas Amfibia Pet pro plus у официального представителя в Израиле – на сайте https://www.electro-gal.co.il/ или по телефону *3134.