Готовим с Мааданей Мания: как идеально приготовить мясо?
У каждой домохозяйки в кулинарном арсенале есть любимые мясные блюда: буженина, домашняя ветчина, мясные рулеты, нежная отбивная в сливочном соусе, аппетитные котлеты "Кордон Блю", классическая берлинская рулька или "мясо по-французски", запеченное в белом винном соусе с хрустящей сырной корочкой...
Сегодня вы можете с легкостью порадовать свою семью всеми этими вкусностями сразу, потому что в Мааданей Мания снизились цены на мясо собственного производства!
Запеченный в травах свиной окорок*
Ингредиенты:
1 кг свиного окорока (34,90 ш/1 кг сейчас в Мааданей Мания)*
3-4 зубчика чеснока, измельченного
2 столовые ложки оливкового масла
1 столовая ложка сушеного розмарина
1 столовая ложка сушеного тимьяна
Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
Пищевой рукав для запекания
- Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов
- В миске смешайте чеснок, оливковое масло, розмарин, тимьян, соль и перец. Это будет ваша приправа для окорока.
- Окорок вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Затем натрите его приправой со всех сторон, хорошо массируя мясо, чтобы приправа проникла внутрь.
- Подготовьте пищевой рукав для запекания, следуя инструкциям на упаковке. Поместите окорок внутрь рукава и аккуратно завяжите его с обоих концов.
- Поставьте рукав с окороком на противень и отправьте его в разогретую духовку. Запекайте окорок около 1,5-2 часов, или до тех пор, пока внутренняя температура мяса не достигнет 70 градусов.
После запекания, аккуратно удалите рукав и выложите окорок на резательную доску. Дайте ему немного отдохнуть, чтобы соки равномерно распределились по мясу.
Нарежьте окорок на тонкие ломтики и подавайте горячим. Можете подать его вместе с гарниром по вашему выбору, например, запеченным картофелем или овощным салатом.
Приятного аппетита!
Идеальный свиной стейк*
Перед приготовлением рекомендуется достать мясо из холодильника и дать ему немного прогреться до комнатной температуры. Затем высушите его бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу. Это поможет достичь лучшей корочки.
Очень важно! Не солите мясо до прожарки. Все усилители вкуса - после.
Разогреваем сковороду до накала, смазываем стейки маслом и кладем на огонь.
Один из важных аспектов при приготовлении стейка - правильное время готовки. Вот некоторые общие рекомендации:
- Для стейка с кровью: 2-3 минуты с каждой стороны
- Для средней прожарки: 4-5 минут с каждой стороны
- Для хорошо прожаренного стейка: до 10 минут с каждой стороны
Соусы и дополнения
Для придания стейку насыщенного вкуса и аромата можно использовать разнообразные приправы и соусы. Простое сочетание соли, черного перца и чеснока обычно является хорошим выбором. Вы также можете экспериментировать с различными сухими специями или приготовить соус из оливкового масла, соевого соуса, лимонного сока и трав. А самый простой способ - купить уже готовый соус, например, “Слобода”. Они значительно усилят вкус стейка. Некоторые классические варианты включают соусы барбекю, медово-горчичный соус, соус из сыра горгонзола или томатно-базиликовый соус. Выбирайте, что лучше сочетается с вашим мясом и предпочтениями!
Свиная запеченая рулька* в глазури
Ингредиенты:
свиная рулька весом около 1 кг (29,90 ш/1 кг сейчас в Мааданей Мания)*
морковь — 1 шт.
луковица — 2 шт.
стебель сельдерея — 3 шт.
тмин — 1 ст. л.
сахар — 1 ст. л. с горкой
соль — 1 ст. л.
корица — 5 палочек
перец горошком — 1 ст. л.
темное пиво — 500 мл
светлое пиво — 500 мл
вода — 2 литра
растительное масло — 2 ст. л.
Для глазури:
жидкий мед — 100 г
дижонская горчица — 50 г
лимонный сок — 50 мл
звездочки бадьяна — 3 шт.
Промойте свиную рульку под холодной водой и, при необходимости, удалите щетинки, если они присутствуют. Сделайте надрезы ножом по всей поверхности рульки, чтобы специи и ароматы лучше проникли в мясо. Положите рульку в кастрюлю и залейте пивом и водой. Нарежьте овощи произвольными кусками и добавьте их вместе со специями к рульке. Доведите бульон до кипения и готовьте на медленном огне в течение полутора часов.
Приготовьте глазурь: смешайте мед с бадьяном и доведите до кипения. Затем добавьте лимонный сок и горчицу, перемешайте и снимите с огня. После того как рулька сварится, остудите ее прямо в бульоне.
Включите духовку на 180 °C. Выложите рульку на противень и смажьте ее растительным маслом. Поместите мясо в духовку на полчаса. Затем увеличьте температуру до 200 °C. Прежде чем возвращать рульку в духовку, смажьте ее медово-горчичным соусом. Верните противень в духовку еще на 15 минут.
Приятного аппетита!
Все ингредиенты для идеального мяса в домашних условиях вы найдете в Мааданей Мания! Желаем приятного аппетита и ждем в магазинах!
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*При условии покупки на 50 шек, не включая продукты, участвующие в мероприятии, и до 3 кг и до 31/08/23
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