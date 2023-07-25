



Готовим с Мааданей Мания: как идеально приготовить мясо?

У каждой домохозяйки в кулинарном арсенале есть любимые мясные блюда: буженина, домашняя ветчина, мясные рулеты, нежная отбивная в сливочном соусе, аппетитные котлеты "Кордон Блю", классическая берлинская рулька или "мясо по-французски", запеченное в белом винном соусе с хрустящей сырной корочкой...



Сегодня вы можете с легкостью порадовать свою семью всеми этими вкусностями сразу, потому что в Мааданей Мания снизились цены на мясо собственного производства!



Запеченный в травах свиной окорок*

Ингредиенты:



1 кг свиного окорока (34,90 ш/1 кг сейчас в Мааданей Мания)*

3-4 зубчика чеснока, измельченного

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка сушеного розмарина

1 столовая ложка сушеного тимьяна

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Пищевой рукав для запекания



Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов В миске смешайте чеснок, оливковое масло, розмарин, тимьян, соль и перец. Это будет ваша приправа для окорока. Окорок вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Затем натрите его приправой со всех сторон, хорошо массируя мясо, чтобы приправа проникла внутрь. Подготовьте пищевой рукав для запекания, следуя инструкциям на упаковке. Поместите окорок внутрь рукава и аккуратно завяжите его с обоих концов. Поставьте рукав с окороком на противень и отправьте его в разогретую духовку. Запекайте окорок около 1,5-2 часов, или до тех пор, пока внутренняя температура мяса не достигнет 70 градусов.

Для стейка с кровью: 2-3 минуты с каждой стороны

Для средней прожарки: 4-5 минут с каждой стороны

Для хорошо прожаренного стейка: до 10 минут с каждой стороны