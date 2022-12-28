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Гостья в Израиле
28.12.2022 15:18 Mignews.com

Гостья в Израиле

Российская актриса АЛЕНА МИХАЙЛОВА (27 лет), звезда фильма «Мадам Чайковская», получившая премию на последнем Каннском кинофестивале, приехала в Израиль, чтобы встретиться с друзьями и совершить путешествие по святым местам.



В промежутках она также посетила SPA-салон L RAPHAEL в Яффо. Ее знакомство с Ронит Рафаэль переросло в дружбу после того, как Михалова побывала в традиционном SPA-салоне для знаменитостей в Каннах, который готовит гостей к блестящему выступлению на красной дорожке.

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