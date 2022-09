Госсекретарь США Блинкен поздравляет евреев с Рош ха-Шана

Госсекретарь США Энтони Блинкен направил поздравления с Рош ха-Шана евреям в Америке и по всему миру.



"Шана Това! Самые теплые поздравления моим еврейским друзьям дома и за границей. Пусть Новый год будет наполнен здоровьем, счастьем и прогрессом", - написал Блинкен в Twitter.





Shanah Tovah! Warmest greetings to my Jewish friends at home and abroad. May the New Year be filled with health, happiness, and progress. pic.twitter.com/O3RBWnCnq7