



Госпитализирована звезда фильма “Вертикаль” Лариса Лужина

Лариса Лужина попала в больницу. 84-летняя актриса поделилась, что находится в госпитале. В клинику звезда фильма “Вертикаль” попала около недели назад, начались проблемы с сердцем.



“Я сейчас в госпитале нахожусь. Что-то со здоровьем. Сердце сорвалось, пришлось восстанавливать ритм. Вот теперь лечусь, в госпитале. Но ничего, все уже хорошо. Врачи говорят, что нормально все”, – сообщила актриса.



Актриса настроена позитивно и мечтает как можно скорее вернуться к своей привычной жизни. Она до сих пор на востребована у аудитории — приезжает на фестивали, выступает с творческими вечерами и участвует в сборных концертах.



“Через два-три дня обещают выписать. Так что все обошлось, а там посмотрим, там будет видно, что и как, какие у меня планы”, – заключила она.