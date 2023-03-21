



Госдеп США перечислил "значительные нарушения прав человека" в Индии

В ежегодном отчете Государственного департамента США о соблюдении прав человека, опубликованном в понедельник, перечислены нарушения прав человека в Индии, в том числе сообщается о преследовании религиозных меньшинств, диссидентов и журналистов, пишет Reuters.



Выводы были сделаны почти через год после того, как госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США отслеживают то, что он назвал ростом нарушений прав человека в Индии со стороны некоторых правительственных, полицейских и тюремных чиновников.



Критика США в адрес Индии - редкое явление из-за тесных экономических связей между странами и растущего значения Индии для Вашингтона в противодействии Китаю в регионе.



Серьезные проблемы с правами человека в Индии включают заслуживающие доверия сообщения о том, что правительство или его агенты проводят внесудебные казни, применяют пытки или жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение со стороны сотрудников полиции и тюрем. Кроме того в докладе говорится о наличии в стране политзаключенных, проведении необоснованных арестов и преследовании журналистов.



Правозащитные группы выразили обеспокоенность по поводу того, что они считают ухудшением ситуации с правами человека в Индии в последние годы при индуистской националистической партии Бхаратия Джаната премьер-министра Нарендры Моди



Правозащитная организация HRW заявила, что политика и действия индийского правительства нацелены на мусульман, в то же время критики Моди говорят, что его индуистская националистическая правящая партия способствовала религиозной поляризации с момента прихода к власти в 2014 году.



Критики указывают на закон о гражданстве 2019 года, который Управление ООН по правам человека охарактеризовало как "фундаментально дискриминационный", исключающий мигрантов-мусульман из соседних стран. Также особого внимание правозащитники обращают на антиконверсионное законодательство, оспаривающее защищенное Конституцией право на свободу вероисповедания, и отмену особого статуса Кашмира с мусульманским большинством в 2019 году.



Правительство Индии отвергает обвинения, заявляя, что его политика направлена ​​на развитие всех сообществ.



В 2022 году власти также снесли в некоторых частях Индии то, что они назвали незаконными магазинами и собственностью, многие из которых принадлежали мусульманам. Критики говорят, что снос домов был попыткой запугать 200 миллионов мусульман Индии. Правительство защищало снос, говоря, что они обеспечивают соблюдение закона.



"Правозащитники сообщили, что правительство якобы преследовало громких критиков из мусульманской общины и использовало бульдозеры для разрушения их домов и средств к существованию" без надлежащей правовой процедуры, говорится в докладе США, опубликованном в понедельник.



С тех пор как Моди вступил в должность в 2014 году, Индия опустилась со 140-го места в Мировом индексе свободы прессы, ежегодном рейтинге некоммерческой организации "Репортеры без границ", до 150-го места в прошлом году, самого низкого уровня за всю историю. Индия также возглавляет список стран с наибольшим количеством отключений интернета в течение пяти лет подряд, в том числе в 2022 году, сообщает Access Now.



"Организации гражданского общества выразили обеспокоенность тем, что центральное правительство иногда использовало UAPA (Закон о предотвращении незаконной деятельности) для задержания правозащитников и журналистов", — говорится в докладе США.

