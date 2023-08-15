



Горячая модель осени 2023 – клоги Crocs Mellow: "на стиле" в жару и под дождем

Вьетнамки и слайды модели Crocs Mellow стали хитом этого лета: стилисты и модники неожиданно сочетали эту модель с романтическими платьями и легкими брючными костюмами-оверсайз и получали тысячи восхищенных комментариев в соцсетях.



А к осеннему сезону в магазины сети WeShoes в Израиле прибыла самая новая модель – сабо унисекс Crocs Mellow Clog в пастельных тонах и размерах от 36-37 до 48-49, подходящие и для широкой ноги. Кстати, даже модели из новых коллекций с 16 по 19 августа на сайте WeShoes можно будет купить со скидками до 67%!



Сабо, как и всегда, потрясающе удобны, так что познавать красоты Израиля нынешней осенью мы советуем именно в этой закрытой, легкой, не скользящей и приспособленной для долгих прогулок обуви.







Кроксы созданы по инновационным технологиям, они держат форму, не скользят, легко моются и прослужат многие годы. Обувь хорошо вентилируется и антибактериальна.



Сабо стали второй израильской премьерой Crocs этого августа. Совсем недавно WeShoes представили в стране модели Echo и Echo slide, созданные по мотивам глобального коллаба с Salehe Bembury, американским дизайнером и президентом департамента обуви в Versace, который работал с Канье Уэстом, Yeezy, New Balance и создал фантастический дизайн клогов для Crocs в прошлом году.



Две новые футуристические модели созданы на волне этого сотрудничества и сочетают в себе знакомый полимер Croslite с уникальной пеной Lite Ride.







WeShoes гордятся тем, что представляют в Израиле Crocs – самую востребованную марку обуви в мире прямо сейчас.



Сегодня сеть WeShoes представляет еще около 40 международных брендов сумок и обуви для детей и взрослых, включая Blundstone, Moses, Scholl, Natural World, Desigual, Cobian, Candy, Magma, Seventy Nine и многие другие. WeShoes имеет более 80 филиалов по всей стране и постоянно открывает новые.



Новая коллекция уже в сети магазинов WeShoes и на сайте www.weshoes.co.il.