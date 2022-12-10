



Горячая модель добила Бразилию "танцем голубя"

Завоевавшая уже всемирную славу хорватская модель Ивана Кнолль исполнила так называемый танец голубя в честь победы сборной команды своей страны над футболистами из Бразилии в матче четвертьфинала ЧМ в Катаре. Горячим видео она поделилась в соцсетях.



Сама идея "танца голубя" принадлежит пентакампеонам (национальной сборной Бразилии). Похожие движения футболисты этой команды выполняли, ликуя по поводу забитых голов в ворота сборной Южной Кореи в одной восьмой финала.

