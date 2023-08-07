



Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа: что ждет каждого из знаков Зодиака

Традиционный гороскоп Mignews на неделю расскажет, какие изменения будут ждать все знаки Зодиака в период с 7 по 13 августа.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

У Овнов на этой неделе на первый план выходит решение бытовых вопросов. Старайтесь разнообразить будни, чтобы однообразие не было столь губительно. Занимайтесь здоровьем: в этот период можно приобрести абонемент в бассейн или клуб семейного отдыха. Повышается интерес к животноводству и природопользованию.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)

У Тельцов образуются возможности раскрыть свой потенциал в любовной сфере. Энергии события этого периода мотивируют на яркие эмоциональные поступки. Удачными будут публичные выступления, пользу принесут развлекательные мероприятия. Рекомендуется больше времени уделять детям.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)

Для рожденных под знаком Близнецов семейный очаг и общение с близкими родственниками – лучшее лекарство от любых проблем. Самое время отправиться в родные края. Обратите внимание на свое психологическое состояние и душу. Благоприятное время для решения вопросов в области недвижимости и аренды, а также купли-продажи помещений.



РАК (22 июня – 22 июля)

Раки энергичны и ориентированы на активную интеллектуальную деятельность. Благодаря оптимизму и слаженной работе с друзьями вы решите насущные проблемы на работе и дома. Старайтесь больше времени уделять братьям и сестрам, близким родственникам, не спорьте с соседями по бытовым вопросам и меньше их критикуете.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Львы, приобретение крупной бытовой техники скажется на бюджете, но это не должно вас пугать. Сейчас вы как никогда чувствуете необходимость куда-то вложиться. Вас могут ожидать удачные и проверенные финансовые схемы. Но при этом откажитесь от рисков с чужими деньгами.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

Девы, вы рьяно беретесь за любую работу и готовы действовать. Бодрость духа и неутомимость позволят сделать в два раза больше дел. Возможны успехи в коммерческих проектах и деловых переговорах. Будьте внимательны за рулем по возможности доверьте это другим людям.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Весы, набирайтесь сил и планомерно приступайте к работе. Время подходит для отдыха и расслабляющих процедур. Не торопитесь в оценке происходящего. Возможно временное чувство тоски или одиночества. Восполните силу через духовные практики, посещение храма или другого святого места.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионы, вам нужно разнообразить вечера, посещать клубы по интересам и тематические лекции. Самое время обратиться за поддержкой к друзьям, начать работу с общественными или молодежными организациями. Хуже всего на вас подействует изоляция, поэтому не ограждайтесь от других людей. Также будет полезно внедрять новые технологии в производство.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы, большую часть времени придется отвести решению имеющихся проблем на работе, улаживанию противоречий со старшими партнерами, возможны нестыковки при решении повседневных простых дел. Займитесь более глобальными вопросами, стройте планы на будущее и постарайтесь делегировать мелкую работу другим людям.





КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Козерогам хочется новых эмоций, экзотической атмосферы. Это удачный период для поездок за рубеж, начала образовательных курсов и спортивных игр. Погружение в иностранную культуру пройдет достаточно интенсивно. Вам нравится то, что далеко от вас. Удовлетворяйте жажду познания, знакомясь с новыми книгами и с новыми людьми.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



У Водолеев энергия будет направлена на взаимодействие со второй половиной. На высоком уровне будет выносливость, проявится интерес к спорту, к соревнованиям, Вас обуревают чувства и страсть, которые могут подарить союзу второй медовый месяц. Возможно урегулирование вопросов, связанных с наследством и банковскими займами вашу пользу.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)