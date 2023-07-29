



Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа: впереди ждет продуктивная неделя

1 августа состоится полнолуние на оси фиксированный знаков – Лев и Водолей. В данной комбинации участвуют еще Юпитер в Тельце, который связан с финансовой экспансией, щедростью, объемным видением.



Поскольку взаимодействие планет напряженное, с этими добродетелями главное не переусердствовать. Есть риск спустить крупную сумму денег либо дать обещание, которое позже будет трудно притворить в жизнь.



В целом неделя продуктивна для работы, деловой активности. Повышается энергичность, получается наладить контакт с иностранцами, решить давние противоречия и проблемы, накопившиеся за долгое время.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Для Овнов это время ответственности и личностного роста. Много работы, исполнения служебных обязанностей. Вы стремитесь к совершенству, это способствует поддержанию здорового образа жизни, изучению своих недостатков и их исправлению. Приветствуется диета, романтическая терапия для поддержания организма, фитнес.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, несмотря на природную сдержанность, сейчас вы тяготите к поиску романтики. Вся энергия направляется на выстраивание любовных отношений, эмоциональное удовлетворение и самовыражение через творчество. Возникает желание рискнуть и принять участие в авантюрном мероприятии.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)

Близнецы, вас занимают вопросы семейных ценностей и традиций, благоустройства жизненного пространства и личной безопасности. Отношения с родителями и домочадцами выходят на первый план, как и вопросы патриотического воспитания, стремления максимальной уютно устроиться в новом жилье.



РАК (22 июня – 22 июля)

У Раков полным ходом идет погружение в темы, связанные с сообществами, отношениями с соседями и родственниками, установлением деловых контактов и поиском новых клиентов. Активация мышления, логики, интерес в IT-технологиям, успехи в этой области, а также интеллектуальной деятельности и работе с транспортом.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

У Львов на этот период – задача грамотно распоряжаться материальными средствами, энергоресурсами, способностями и талантами. Изменения в самосознании, стиле, самоорганизации. Справедливая награда за труд будет в виде телесных наслаждений и приобретения роскошных, ярких, красивых вещей.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

У рожденных под знаком Дева активные действия направлены на осознание самого себя, ощущение собственной личности, собственной значимости. Реализация будет в процессе самовыражения, проявления физических и внешних данных, собственных талантов. Благоприятное время для начала новых дел и реализации ваших проектов.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

У Весов – творческое вдохновение, усиление воображения и восприимчивости. Это время интуитивных посланий. Уединение может стать желанной передышкой от суеты и эмоциональной нагрузки. Возможна помощь, отклик на любую потребность нуждающихся. Да, вы готовы к благотворительности, это вернется к вам бумерангом добра.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Для Скорпионов сейчас важна включенность в жизни групп, организаций или общественных институтов. Важно отношение коллектива к вам лично. Восприимчивость к нормам общественного поведения, поиск друзей по принципу эмоционального влечения и духовного родства.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы, вас занимают вопросы социального статуса, репутации, власти и престижа. Желание поднять на вершину иерархической структуры с претензией на славу и финансовую выгоду. Возникает вопрос удовлетворенности текущей должностью и своей ролью в обществе. В целом, это неплохой период для того, чтобы разрешить свои противоречия.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Козероги, все, что имеет отношение к обучению и высшему образованию, путешествиям, философии, духовности, изучению других культур, а также поиску истинного смысла жизни является главными темами. Вдохновение и оптимизм вам обеспечены, успех в рабочих делах и организации.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

Водолеи, ваше внимание занимает все, что имеет ценность, обретаемую во взаимодействии между людьми. Усиливается тяга к близким отношениям и, в то же время, к контролю тех людей, с кем вы находитесь в отношениях. Обстоятельства в совместных финансах и имуществе не будут давать вам полной свободы. Тем не менее, вы готовы принять на себя новый опыт, новые обстоятельства. Трансформация будет идти через деньги и благодаря этому вы станете на уровень выше.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Для рожденных под знаком Рыбы актуальна сфера отношений между людьми – брак, взаимодействие с бизнес-партнерами, с коллегами. Объединение с другими людьми позволит достичь больших результатов. Успешно решаются юридические вопросы, это время культурного досуга, конкурсов, развлечений, танцев – позвольте себе это, вы не пожалеете.