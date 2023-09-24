



Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября: что ждет каждого знака Зодиака

Традиционный гороскоп Mignews на неделю расскажет, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 25 сентября по 1 октября 2023 года.



Солнечная энергия разливается по миролюбивому и дипломатичному знаку Весы. Призывает прийти к компромиссу и взаимопониманию. Взаимодействие с окружающими людьми и развитие отношений для многих окажется в приоритете. Нам становится особенно важно мнение других, получение одобрения и поддержки.



Марсианский импульс также исходит из пространства Венеры и наполняет эмоции интенсивностью, страстностью. Чрезмерную активность лучше выплеснуть в творческую и спортивную деятельность, направить на финансовые дела, удовольствие принесут культурно-досуговые мероприятия, особенно связанные с искусством или музыкой.



Это также благоприятный период для консультационной и юридической деятельности, заключения договоров и контрактов, проведения конкурсов. К тому же, Меркурий в Деве, находясь в сильном положении, помогает сохранить спокойствие и благоразумие, проявлять ловкость и коммерческие способности, находить обходные пути в любой ситуации.



Во вторник, 26 сентября, Луна в Водолее, напряженная Ураном, делает нас чувствительными и нервными, появляется острое желание перемен, но со второй половины дня наступает так называемый второй ход Луны, когда принятые решения и поступки называются неэффективными.



Конец месяца не менее эмоционально насыщен. 29 числа полнолуние на оси Овен – Весы затрагивает все те же темы отношений и партнерства. Неминуем поиск гармонии и точек соприкосновения, общих интересов. В выигрыше тот, кто умеет договариваться. В этот период возрастает физическая, сексуальная активность. Поэтому самое время для объяснения в любви или решительных действий, направленных на обретение партнера.



Не стоит в эти дни проводить хирургические вмешательства, особенно в области головы, и лечить зубы. Также не помешает осторожность на дороге, как в качестве водителя, так и пешехода. Ключ к вашему успеху на уходящей неделе сентября лежит во взаимной вежливости и уважительном отношении к другой стороне.



ОВЕН



(21 марта – 20 апреля) (21 марта – 20 апреля)

Овнам максимальную пользу принесет следование здоровому образу жизни и рациональное использование ресурсов, как энергетических, так и материальных. Выгоду можно извлечь от приобретения инструментария для ремонта, отделочных материалов, оказания или получения услуг, трудоустройства. В медицинских учреждениях вы можете рассчитывать на квалифицированную помощь в рамках вашего бюджета.

ТЕЛЕЦ



(21 апреля – 21 мая) (21 апреля – 21 мая)

Тельцы производят на окружающих впечатление уверенной личности. В вас видят эксперта и авторитета, успешно идущего по жизни. Самое время развивать творческие и сценические таланты, учиться перевоплощению в желаемый образ. Возлюбленные и дети потребуют от вас внимания и участия.

БЛИЗНЕЦЫ



(22 мая – 21 июня) (22 мая – 21 июня)

Близнецам лучше отключиться от суеты сует, уединившись в тихом уютном местечке, спрятать от окружающих эмоции и переживания. Вы можете услышать подсказки интуиции или получить ответы во снах. В домашней и семейной жизни складываются комфортные условия. Сделайте себе, близким подарок в виде поездки на отдых, на море или в санаторий.

РАК



(22 июня – 22 июля) (22 июня – 22 июля)

Смелее знакомьтесь с интересными, эрудированными людьми, с которыми можно поговорить на разные темы, вместе мечтать, ставить цели и строить планы. Новых друзей вы проще всего найдете в Интернете в группах единомышленников или на обучающих тренингах. Удачное время для ведения блогов и онлайн-преподавания.

ЛЕВ



(23 июля – 23 августа) (23 июля – 23 августа)

У Львов открываются новые профессиональные перспективы, а также решаются финансовые вопросы, благодаря статусу, должности или оценки ваших заслуг руководством, возможно получение премии, ценного подарка. Вследствие энергетического подъема, сопровождающего вас в данный период, вы способны добиться результата, не тратя попусту время и силы.

ДЕВА



(24 августа – 23 сентября) (24 августа – 23 сентября)

Дев ожидает влияние позитивных событий, которые запустят новые поводы для радости и саморазвития. Если вы заглянете в глубину своей личности, то раскроете богатые возможности своего потенциала, которыми грех не воспользоваться. Штурмуйте не взятые ранее высоты в дальних поездках, экзотических путешествиях, смело продвигайте свои идеи и взгляды.

ВЕСЫ



(24 сентября – 23 октября) (24 сентября – 23 октября)

Весы получат желаемый результат, если посветят время оздоровлению организма, укреплению нервной системы, выработке ресурсных привычек и убеждений. Период сулит быстрое восстановление после болезни и перенапряжения. Выгодные финансовые дела, успешный исход с налоговыми и правоохранительными органами.

СКОРПИОН



(24 октября – 22 ноября) (24 октября – 22 ноября)

Настрой на одну волну с окружающими людьми вернется уважительным отношением к вашим интересам, желаниям. Рядом окажутся те, на кого можно положиться, верные друзья и компаньоны. Вас ждут удачные и неожиданные перемены, как в деловой сфере, так и в политической, общественной деятельности. Не упустите в это время интересные знакомства.

СТРЕЛЕЦ



(23 ноября – 21 декабря) (23 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов успешный и плодотворный период для продвижения своих идей и долгосрочных проектов, регистрации документов, важно придерживаться заранее составленного и продуманного плана действий. Звезды поддерживают вас на пути профессионального роста, трудоустройства или организации собственного дела.

КОЗЕРОГ



(22 декабря – 19 января) (22 декабря – 19 января)

Козерогам предоставляется возможность заработать себе превосходную репутацию, пройти развивающие и обучающие тренинги. Проявите щедрые жесты в отношении возлюбленных, устройте приятный сюрприз с выходом в свет, пригласите в романтическую поездку или публично признайтесь в любви. Это зарядит вас оптимизмом и доставит истинное удовольствие.

ВОДОЛЕЙ



(20 января – 19 февраля) (20 января – 19 февраля)

Для Водолеев тихая гавань в стенах родного дома поможет справиться с любой сложной ситуацией. Ищите поддержку в лице близких вам людей, родителей, семьи. Это время хорошо подходит для расширения жизненной сферы и покупки недвижимости, земли и паркинга, а также для выгодного страхования приобретенного имущества.

РЫБЫ



(20 февраля – 20 марта) (20 февраля – 20 марта)

Рыб супруги или хорошие партнеры порадуют хорошими новостями или пригласят посетить интересные культурные мероприятия. Для одиноких сердец это станет прекрасным временем вступить в романтические отношения. В профессиональной сфере легко решаются юридические вопросы, заключаются мировые соглашения и урегулируются споры с оппонентами.