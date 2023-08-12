



Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа: что ждет каждого из знаков Зодиака

Традиционный гороскоп Mignews на неделю расскажет, какие изменения будут ждать все знаки Зодиака в период с 14 по 20 августа.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Овнов на этой неделе может захватить стремление потратить все сбережения до последней копейки на роскошные дорогие вещи, развлечения и новое хобби. Возникнет желание делать дорогие подарки возлюбленным и баловать детей. Яркие страстные романы не обещают продолжения под вальс Мендельсона, будьте бдительны.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)

Тельцам лучше отложить на время домашние дела, а также решение вопросов с недвижимостью и земельными участками. Сделайте акцент на саморазвитии, обучении, путешествиях, знакомству с другими культурами и интересными людьми. Есть возможность повысить свою популярность.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)

Для рожденных под знаком Близнецов рассеянность и размытость в мышлении может осложнить общение и достижение намеченного результата. Проявите внимательность при оформлении документов и вождении транспорта. Лучше заняться духовными практиками, медитацией, благотворительностью и любыми видами творчества.



РАК (22 июня – 22 июля)

У Раков формируется легкомысленное отношение к деньгам, ведущее к импульсивным тратам. Упование на счастливый случай быстро разбогатеть может не сработать. Лучше рассчитывать на проверенный способ получения финансов. А вот поменять пищевые привычки – самое время.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Львы одержимы идеей профессиональной реализации, гарантирующей достойное место в обществе и социальной иерархии. Звезды рекомендуют двигаться к цели медленно, но уверенно, постигая китайское искусство маленьких шагов. Наличие плана и структурированный подход облегчит ваш путь на Олимп.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

Девам не время отправляться в длительные путешествия и командировки. Вы можете поймать себя на состоянии оторванности от реальности и чрезмерной идеализации некоторых людей или событий. Лучше запастись планом действий и четко следовать намеченному алгоритму.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

У Весов возрастают риски по части электричества, авиаперелетов или взаимодействия с кредитными организациями. Избегайте резких и необдуманных поступков и решений. Откройтесь новому – инсайты в делах, связанных с бизнесом, наукой, политической карьерой.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы могут испытать трудности во взаимопонимании с партнерами по браку, деловому сотрудничеству, а также с вышестоящими лицами и организациями. Если окружающий мир проверяет вас на прочность, так покажите ему на что вы способны – выдержка и самообладание – это ваш конек.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцам рекомендуется быть гибкими и выработать особую стратегию, которая поможет избежать конфликтов и распрей на рабочем месте. Возможны споры из-за разных точек зрения. Включите внутреннего философа и направьте энергию на обучение или работу со словом.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

У Козерогов на любовном поприще не все гладко. Может обостриться желание власти и влияния над объектом любви, а у некоторых представителей этого знака появляется неуемная тяга к приключениям 18+. Поэтому лучше взять ситуацию под контроль, проявив силу воли и твердость характера.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

Водолеев из привычной колеи может выбить решение вопросов, связанных с недвижимым имуществом, особенно с членами семьи, супругами или деловыми партнерами. Чтобы обрести состояние баланса, найдите возможность расслабиться и получить приятные ощущения для души и тела.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Для Рыб лучше всего избегать спорных и двойственных ситуаций. Постарайтесь изящно лавировать мимо эпицентра интриг и распрей в рабочем коллективе. Верным решением будет отойти в сторону и проверить лишний раз документы на предмет ошибок и опечаток.