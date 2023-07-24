Гороскоп на неделю 24-30 июля: период ретроградной Венеры
Новая неделя – с 24 по 30 июля – период ретроградной Венеры, которая вдобавок находится в напряженном аспекте с Ураном. Планета любви, красоты и наших денег кричит о том, что стоит воздержаться от резких движений и экспериментальных процедур. Это один из худших интервалов года для пластических операций. Обратите на это внимание.
К тому же Венера сближается с Черной Луной, инициирующей провокации в личной жизни, сцены ревности, финансовые искушения и искажения в оценках. Черное становится белым, белое черным. Все наоборот.
Если вы чувствуете, что эмоции накрывают с головой, знайте, что это временно. Для сохранения отношений с людьми воздержитесь от скандалов, повышения голоса и экспрессивных выходок.
Венера во Льве гармонично находит выход энергии через творчество и игру на сцене. Можно отправляться в театр, порадовать себя необычными аксессуарами или антиквариатом.
Итак, какие изменения будут ждать представителя каждого знака Зодиака на новой неделе в период с 24 по 30 июля.
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Для рожденных под знаком Овен позитивно развиваются дела, если вы представитель "помогающих" профессий. В выгоде будут моряки, музыканты, медики, сотрудники налоговой службы и гостиничного бизнеса. Доверительные отношения с руководством, удачное решение вопросов с государством обеспечено вам большую часть недели. Также сейчас можно оформлять документы и трудоустраиваться.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Рожденным под знаком Телец удача сопутствует творческим личностям, общественным и международным деятелям, представителям науки, спорта, политики и сферы образования. Путешествия за счет спонсоров, благотворительных организаций или друзей совершенно не исключены Вы стремитесь к свободе и справедливости, благополучно расширяете свое мировоззрение. Все это идет на пользу вам и тем, кто с вами.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
У Близнецов доход возможен от государственных организаций, людей, приближенных к власти, а также благодаря своей занимаемой должности. Благоприятно выступление на сцене, вступление в наследство, организация собственного предприятия, оформление выгодного кредита. Представители бизнеса получают сверхприбыли. В любом случае, если вы только начинаете свое дело, это неплохой момент для того, чтобы обратить внимание на старые схемы, которые уже приносили вам доход.
РАК (22 июня – 22 июля)
У Раков отношения с партнерами способствуют активной жизни, укрепляют престиж, дают возможность расширить кругозор. Общественная деятельность сулит новые перспективы и популярность вдали от дома. Сейчас успешны юридическая и международная деятельность.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
У Львов удачливость в проведении банковских операций, открытии счета, оснащения производства и проведения капитального ремонта. Склонность чрезмерно заботиться о своем здоровье. Своевременное оформление медицинской страховки поможет сохранить ресурсы организма для созидательной деятельности.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
У Девы возможна широкая популярность, общественные награды. Это счастливый период практически для всего. Активная деятельность и стремление закрепиться в элитарных слоях способствуют пребыванию в центре внимания. Успех и удача в любовных делах. Заключение счастливого брачного и делового союзов.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Весы погружены в заботы, связанные с домом, семьей, землей, недвижимостью. Все это решается легко и благоприятным для вас образом. Можно затеять ремонт, обратиться в службу сервиса, оформить документы, арендовать помещение или навести порядок на рабочем месте. В любом случае вы придерживаетесь нового подхода к делам.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)
ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)