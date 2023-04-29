



Гороскоп на май: точный прогноз для знаков Зодиака

Астрологический прогноз на май 2023 года расскажет, чего ждать в последний месяц весны представителям всех знаков Зодиака.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



В мае представителям этого знака следует заняться поисками новых способов заработка. Стать более практичными и рациональными можно, проявляя особую смекалку в коммерческих сделках. Однако не стоит тратить деньги бездумно, ведь незапланированные покупки не принесут выгоды. А вкладывать средства вполне рационально – инвестиции будут успешными. В личной жизни все будет гладко и спокойно.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Представители этих знаков будут наполнены энергией. Так что преодоление всех вызовов на жизненном пути гарантировано. Только в мае будут находиться в центре внимания. Звезды пророчат новый роман.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецам следует отказаться от интриг, причем во всех сферах. В противном случае есть риск испортить свою репутацию. Следует работать добросовестно и рассчитаться с долгами. Этот месяц – лучшее время уделить внимание ментальному и физическому здоровью. В личной жизни перемен не предполагается.



РАК (22 июня – 22 июля)



Ракам следует не бояться просить о помощи. В общем это удачный период для построения планов и достижения новых целей. Финансовая ситуация начнет становиться лучше. А вот в личной жизни возможен только непродолжительный роман.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львов в мае ждут успехи в карьере. Хотя придется много сил отдавать работе. В личной жизни звезды пророчат новый роман, но только со временем станет понятно, может ли он быть серьезным. В общем, следует быть внимательными во всех областях жизни.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Этот месяц запомнится Девам воплощением в реальность практически всех мечтаний. Конечно, придется прилагать усилия и не лениться. Следует избегать конфликтных ситуаций на работе, потому что они могут негативно повлиять на репутацию. В личной жизни будет царить гармония и покой, новое знакомство, которое перерастет в роман.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Май позволит Весам улучшить ситуацию во всех областях жизни. Это время для воплощения мечтаний, достижения финансовой стабильности и нового романа, впрочем, с перспективой. Звезды тоже советуют не лениться и работать над собой.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионы в мае будут меньше переживать из-за вещей, не входящих в зону их контроля. Но успех возможен только, если будете работать над одной целью. Следует в этом месяце пересмотреть свое отношение к партнеру. Если понимание найти не удастся, может быть разрыв. Одинокие Скорпионы во второй половине месяца могут встретить свою любовь.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Стрельцам придется приложить много усилий для достижения успехов в работе. Жизнь будет ждать от вас целеустремленности и настойчивости. Хотя в финансовом отношении ожидается стабильность. В личной жизни следует больше времени уделять семье. На серьезные отношения в этом месяце рассчитывать не стоит. Также это самое время для того, чтобы уделить внимание собственному здоровью.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Козерогам в мае следует дать свободу чувствам, отдохнуть и развлечься. Луна будет насыщена путешествиями и стабильностью в финансовом плане.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолеи в мае погрузятся в домашние дела и проблемы бытового характера. Представители этого знака должны больше времени проводить с родными. Финансовая ситуация будет стабильной.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Для Рыб май будет тягостным, возможны задержки по делам, а вот новые знакомства станут очень полезными. Это очень удачное время для развлечений и творчества.