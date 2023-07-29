



Гороскоп на август: что советуют знакам Зодиака карты Таро

Карты Таро издавна используются для гадания. Люди знающие подтвердят: эти карты открывают человеку его будущее, помогают найти правильный путь и предупреждают о возможных ошибках.



Предлагаем гороскоп карт Таро на август 2023 для каждого знака Зодиака, который расскажет, каким будет последний месяц лета.





ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Карта месяца : Звезда : Звезда

В августе Овнов будет вести некая Звезда – цель или заветное желание, к чему вы больше всего стремитесь. Каждый человек сам знает, что для него Звезда. Карта советует вам полностью поверить в свою Звезду и упорно идти за ней – в этом месяце она будет полностью достижимой. Не упустите такую возможность, иначе рискуете упустить свою Звезду.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)

Карта месяца : Семерка мечей

В августе Тельцы попытаются схитрить и обходными путями избежать конфликта, или добиться успеха не самым честным путем. Возможно придется быть не совсем искренними с людьми и чаще прибегать к лести, чтобы завоевать чью-то предрасположенность. В целом ничего плохого в этом нет, ведь не всегда в жизни полезно действовать напролом. Но лучше всё же не увлекаться интригами.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)

Карта месяца : Дама пентаклей

Август для Близнецов будет месяцем надежности, стабильности, семейного уюта. У них наступят сытые и безмятежные времена. Близнецы погрузятся в "земные" заботы – ремонт в доме, создание уютной атмосферы, приятные покупки. Материальное состояние заметно улучшится. О творчестве и высоких материях на месяц лучше забыть.



РАК (22 июня – 22 июля)

Карта месяца : Десятка жезлов

Прогноз карт Таро на август предвещает, что в последний летний месяц Раки потратят много усилий, чтобы справиться с когда-то затеянным делом. В августе вам придется много работать и часто себя пересиливать. Работа будет даваться трудно не столько физически, сколько морально – вы будете воспринимать её как тяжелый груз. Иногда Раки будут чувствовать угрызения совести из-за того, что сделали что-то недостаточно хорошо.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Карта месяца : Рыцарь мечей

Львов ожидает напряженный и насыщенный событиями месяц. Карта предвещает, что в августе вы будете абсолютно уверенны в своей правоте и любое несогласие разозлит вас. А поскольку различных событий и дискуссий за месяц будет много, то и злиться вы будете часто. Гороскоп советует вам не заводиться на пустом месте и проще относиться к критике.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

Карта месяца : Справедливость

В августе Дев ждет кармический удар – приготовьтесь столкнуться с последствиями своих поступков. Будут ли эти последствия позитивными или неприятными – зависит лишь от ваших ранних действий. Ситуации в августе будут вполне обыденными, например, поход к врачу или встреча со знакомым, но пройдут они так, как вы заслужили. Карта также предупреждает Дев, что все ваши действия в этом месяца будут иметь последствия.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Карта месяца : Влюбленные

В августе Весам придется принять смелое и ответственное решение, опираясь на свое сердце. За сделанный выбор придется нести ответственность, поэтому делайте его с умом. Возможно вас ждет испытание в любви, проверка искренности ваших чувств. Если вы состоите в отношениях, то карта советует вам придерживаться своих обязательств перед партнером.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Карта месяца : Король чаш

Карта Король чаш сообщает Скорпионам, что у вас есть хороший друг или близкий человек, которому вы можете полностью довериться в августе. Этот человек окажет вам огромную поддержку, когда вам будет трудно. В августе вы точно не будете одиноки и не останетесь без помощи, если только не будете отталкивать от себя близких.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Карта месяца : Десятка чаш

Карта Десятка чаш принесет Стрельцам ощущение семейной близости и домашнего уюта. В августе вам рекомендуется чаще проводить с родными людьми, и тогда вы обретете настоящее счастье. Место, которое вы считаете домом, гарантирует вам безопасность и комфорт. Гармония и полное взаимопонимание ждут вас и в отношении со второй половинкой.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Карта месяца : Четверка пентаклей

Август станет для Козерогов месяцем стабильности, сытости и уверенности в завтрашнем днем. Вы наконец сможете насладиться результатом долгих трудов. Вы обретете контроль над жизненной ситуацией, которого вам давно не хватало. Также карта предупреждает Козерогов, что в стремлении сохранить теперешнюю стабильность вы можете стать жадными и эгоистичными.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

Карта месяца : Отшельник

В августе Водолеи часто будут пребывать в философском настроении, размышляя о жизни и абстрактным вещах. В августе вы часто будете испытывать одиночество, но оно не будет угнетать вас, а поможет навести порядок в голове. Прогноз карт Таро для всех знаков советует выделить хотя бы несколько дней в месяце, чтобы уединиться подальше от всех людей и любых гаджетов.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Карта месяца : Девятка мечей

Август будет для Рыб сложным месяцем в эмоциональной сфере – вас постоянно будут терзать тревоги, страх и чувство вины. Карта Девятка мечей предрекает, что вас гнетет какая-то сильная негативная эмоция, лишая вас покоя. В финансовом плане в августе всё будет не радужно, а в сфере здоровья возможна бессонница. Гороскоп советует вам больше отдыхать и разобраться со своими тревогами.