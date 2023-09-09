



Гороскоп на 9 сентября: Сегодня Вселенная дает шанс стать лучше

В субботу, 9 сентября, появится возможность решить старые проблемы и продвинуться вверх по карьерной лестнице, но только если проявить нужную настойчивость.



Важно уделять внимание не только прошлому, но и будущему, а еще стараться сохранять холодный рассудок. Сегодня Вселенная дает шанс стать лучше и переосмыслить некоторые события из прошлого.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Для Овнов 9 сентября станет идеальным днем, чтобы сосредоточить силы в саморазвитие. Потратьте этот выходной на духовное познание себя. Лучшим вариантом станет медитация. Также рекомендуется заняться спортом, прочитать книгу или посмотреть научный фильм. А вот встречи с друзьями лучше отложить.



Космический совет: потратьте время на саморазвитие.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Эта суббота может стать знаменательной для Тельцов. Вероятно, в прошлом у вас были великие планы, которые разрушил кто-то другой. Пришло время для матч-реванша со судьбой, не обращайте внимание на чужое мнение. Найдите себе соратников, вместе с которыми вы перевернете этот мир.



Космический совет: пора вернуться к старым планам.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы давно не появлялись на публике. Люди потихоньку начинают вас забывать. Пора напомнить миру о себе. 9 сентября станет хорошим днем, чтобы отправиться в небольшое приключение с друзьями. Также этот выходной подойдет для того, чтобы возродить аккаунты в социальных сетях и выступить с громкими заявлениями.



Космический совет: напомните миру о себе.



РАК (22 июня – 22 июля)



В этот день Ракам рекомендуется проявить инициативу и выйти на работу. Покажите себя с хорошей стороны и тогда вас неминуемо ждет повышение. Также можно посвятить субботу личному проекту. Этот день однозначно будет удачным для трудовой деятельности.



Космический совет: поработайте в этот выходной.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львам нужно немного понизить самолюбием при общении с семьей, друзьями и коллегами. Также, если у вас накопились старые обиды, то пора их окончательно отпустить. Сделайте первый шаг для того, чтобы побороть травмы прошлого. Напишите сообщение человеку, с которым у вас был конфликт. Обсудите и решите все раз и навсегда. 9 сентября станет лучшим днем, чтобы начать все с чистого листа.



Космический совет: будьте попроще и забудьте старые обиды.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Девам, которое нашли для себя новое увлечение, работу или еще какую-то деятельность, пора с этим завязать. Задумайтесь, приносит ли то, чем вы занимаетесь, пользу? Если нет, то точно пора бросать это бесполезное занятие и искать себя в чем-то новом. Если следовать этим советом, то в ближайший месяц вас однозначно ждет удача.



Космический совет: хватит заниматься бесполезными вещами.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



От Весов уже многие устали. По какой-то причине вы не можете довести свои дела до конца. И эта незавершенность влияет на многих людей, которое вас окружают. 9 сентября пора уже дожать ту задачу, которую вы поставили перед собой. Если на это сил нет, то пока лучше отступить.



Космический совет: доведите дела до конца.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



В этот день Скорпионам пора сбросить с себя оковы скованности. Если кто-то пытается вами манипулировать, то пора прекратить общение с этим человеком. Сейчас вы как акула, к которой в океане прикрепилась куча паразитов. Они говорят Скорпионам, что делать и пытаются жить за их счет. Но пора это прекращать. Скажите нет нахлебникам и помогайте только тем, от кого в будущем вы сможете получить достойное вознаграждение, а не пустые обещания.



Космический совет: хватит слушать чужое мнение.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Этот день станет для Стрельцов отличным, чтобы встретиться со старыми друзьями. Не бойтесь сделать первый шаг для сообщения или звонка. Встретьтесь с приятелями и хорошо проведите время вместе. В этот день лучше отдать предпочтение тихому ресторану, а не центральным улицам города.



Космический совет: встретьтесь со старыми друзьями.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Козерогам в этот день стоит расслабиться. Если вы вдруг работаете в субботу, то можете немного опоздать в офис и уйти из него пораньше. День должен пройти легко, поэтому это тот редкий случай, когда во всех ваших запланированных делах можно выкладываться в половину силы. На работе вы уже зарекомендовали себя как качественный сотрудник, так что, вероятно, вам скоро поднимут зарплату. Ожидайте хороших новостей!



Космический совет: не стоит перетруждаться.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Для Водолеев 9 сентября станет идеальным днем, чтобы подумать обо всех ошибках, которые были совершены ранее. Если в какой-то из сфер вашей жизни возникла спорная ситуация с другими людьми, то возможно, пора принять условия, которые вам предлагают коллеги, начальство, друзья или соседи. Даже если они кажутся вам несправедливыми. Можете быть уверены в том, что сегодняшние уступки сыграют вам на руку в будущем.



Космический совет: примите все что вас тревожит и живите дальше.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Рыбы, пора проявить инициативу и встретиться со своими друзьями. Можете предложить им свою помощь. Также рекомендуется подумать о каком-то совместном проекте. 9 сентября станет лучшим днем, чтобы начать совместный бизнес с приятелями.



Космический совет: помогите своим друзьям.

