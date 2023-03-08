



Гороскоп на 8 марта: Все двери откроются скромным и доброжелательным людям

Среда, 8 марта. Убывающая Луна в знаке Дева обещает удачный и полный положительных эмоций день тем, кто стремится к гармонии и равновесию во всех сферах жизни.



Старайтесь сохранять позитивный настрой – даже если вас обидели или поставили в неловкую ситуацию. Улыбка спасет вас от многих бед. Помните, что внутри каждого человека из вашего окружения идет своя битва. Простите близким и коллегам их несдержанность и пороки – не вам их "лечить" и судить. На их примере лучше следите за собственными мыслями и поступками, не уподобляйтесь хамам и лжецам.



Все двери сегодня откроются скромным, благодарным и доброжелательным людям.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Энергия убывающей Луны побуждает вас задуматься над уроками прошлого, собственным опытом. Порассуждайте о том, как влияет на вас этот багаж, есть ли от него польза, не тянет ли он вас на дно негативными воспоминаниями. Сейчас самое время отпустить якоря прошлого – пусть тонут. Займитесь собой, освободите место для новых впечатлений. Лучшее слово, которое вам стоит использовать, как совет – расхламление. Расхламляйте дом, голову, сердце. Найдите здоровый способ избавиться от застойных эмоций, сказав спасибо за приобретенную мудрость. Не сомневайтесь, лучшее еще впереди.



Космический совет: весна станет для вас временем генеральной уборки в доме и в жизни.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Становится ли путешествие легче с каждым шагом на пути к глобальной цели? Едва ли. Ковать собственное счастье тяжело, но возможно. И необходимо. Что становится действительно лучше со временем, так это ваша реакция на триггеры. Ваша способность оставаться сосредоточенными посреди самой страшной бури. Иногда лучшим выбором в эпицентре урагана становится отсутствие сопротивления. Переждите в укрытии, не пытайтесь бороться со стихией. Порой необходимо сдаться самой жизни и поверить, что все происходит для вашего высшего и величайшего блага, несмотря на то, как все выглядит в данный момент.



Космический совет: сдайтесь жизни, судьбе, провидению. Все происходит неслучайно.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Нужно ли вам работать все время, чтобы чувствовать себя хорошо? Обесцениваете ли вы себя? Ругаете ли вы себя за отдых и упущенные возможности? Есть о чем подумать, потягивая свой утренний латте. Если вы вспомните, что самооценка не определяется продуктивностью – сделаете первый шаг в нужном направлении. Это поможет сделать паузу, навести порядок в списке дел и оценить «предложения» судьбы в данный момент. И еще одно! Осознайте, какими людьми вы себя окружаете, Близнецы. Вы достойны быть в компании тех, кто отвечает взаимностью на вашу любовь, доброту и щедрость.



Космический совет: обратите внимание на добрых людей, которыми вы себя окружаете.



РАК (22 июня – 22 июля)



Вы умирали многими смертями, Раки, такова судьба, порой посылающая нам тяжкие испытания. Но каждый раз, когда вы оживали, вы приносили в этот мир лишь больше ярких красок и сияния. Долгожданное наступление весны пробуждает в вас это воспоминание. Воспоминание, что вы волшебники. Алхимики, наделенные способностью превращать тьму в золото. Итак, прыгайте обратно в поток творческого сознания. Начните воплощать радость, творчество и игру, распространяя их положительные эмоции, как конфетти. С этого момента все начнет налаживаться.



Космический совет: не прячьтесь от мира – вернитесь в поток жизни.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Вы меньше заинтересованы в предсказании будущего, чем в его создании. И это одно из ваших лучших качеств, Львы. В этот день Вселенная напоминает, что вы на самом деле являетесь творцом своей реальности, именно ваши мысли, слова и намерения ткут гобелен вашей жизни. Более того, вы признаете свое влияние и размышляете о том, как можете использовать свою силу для высшего и величайшего блага. Не только своего, но и окружающих людей. Весь мир в ваших руках, и вы только начинаете!



Космический совет: используйте свою силу и таланты на благо коллектива, семьи и друзей.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Просто напоминание: если вы хотите двигаться вперед, Девы, придется шевелиться. Не просто действовать, а быть настойчивыми и даже немного сумасшедшими. Итак, запишитесь на этот курс, поработайте над отложенным в долгий ящик проектом, обновите свое резюме. Приложите сознательные усилия, чтобы заявить о себе и связаться с потенциальными работодателями. В то же время позвольте близким быть в курсе того, что вы ищете. Их контакты могут пригодиться. Мир полон возможностей, но хвататься за них – только наша работа.



Космический совет: выгодное предложение не свалится на голову – пора проявить инициативу.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Может быть, это не должно было сработать так, как вы себе представляли. Может быть, это должно было пробудить вас и преподать урок для души. Подумайте, действительно ли вы проиграли? Или получили импульс для новых побед? Пришло время полностью отпустить неуверенность и принять как факт – Вселенная прикроет вашу спину, она организует много чудес от вашего имени, Весы. На чем следует сосредоточиться в ближайшие дни: сменить настроение слова "одиночество", можно заменить и все слово, например, на "самостоятельность". И подпитать себя, пополнить свои резервы.



Космический совет: найдите время для себя, остальные дела подождут.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Рост – это не прямая линия. Часто развитие происходит по спирали. Мы оказываемся в одной и той же точке снова и снова. Что каждый раз отличается, так это наш взгляд на данную ситуацию. На этой неделе звезды призывают Скорпионов сделать паузу и понаблюдать за траекторией своей жизни. Вспомните, что принесло вам радость, и что увело от вашего истинного призвания. Вселенная дарует вам возможность выровняться со своим истинным путем и целью. Принимайте мудрые решения.



Космический совет: настройтесь на свой истинный путь, думайте о целях и способах достигнуть их.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Сегодня вы находитесь в состоянии трепета и удивления. Вы радуетесь всему, что есть в вашей жизни и предвкушаете счастье разгадывания новых тайн вашей Вселенной. Ваша внутренняя радиочастота настроена на благодарность, и это делает вас магнитом для чудес. Позвольте себе быть очарованным самой жизнью – тогда вы и начнете получать бесконечные благословения судьбы. Поверьте, небо и звезды мечтают о вашем счастье не меньше вас самих, весь мир ждет момента, чтобы исполнить ваши сокровенные желания.



Космический совет: просто порадуйтесь жизни и ее бесконечной щедрости.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Столько всего изменилось, Козероги! Столько всего изменилось за эти несколько месяцев! Вместо попыток осмыслить прошлое или подготовиться к будущему, вернитесь к настоящему. Вернитесь в вечное сейчас. Настоящий момент – это место сосредоточения магии. Итак, наблюдайте за сладкими эликсирами, которые льются сейчас в вашу чашу. Это время объединения с близкими людьми, родственными душами и празднования наступления весны. Лучшее еще впереди, ваша задача – как следует подготовиться.



Космический совет: за вашу жизнь не грех выпить шампанского. Благодарите за нее Вселенную.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Что для вас значит бегство от действительности, Водолеи? От кого и от чего вы бежите? Некоторые люди полагаются на новые впечатления, чтобы заглушить старую боль и то, что они больше не желают чувствовать. Другие погружаются в работу, обязанности и ответственность. Сегодня как никогда важно сделать паузу и понаблюдать за нездоровыми механизмами выживания, которые вошли в привычку. Перемены необходимы, но осознанные. Что бы вы посоветовали сделать своему лучшему другу, если бы он оказался в такой же ситуации? Посоветуйте наконец себе.



Космический совет: обратите внимание на аспекты жизни, в которых вам необходимы перемены.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Представьте на минуту, что ваша цель – это путешествие, а не пункт назначения. Обращайте внимание на движения своего сердца и на то, к чему они ведут. Жизнь складывается из секунд, моментов радости и печали, общая картина собирается из мельчайших деталей бытия. Научитесь проживать эти детали, а не пропускать из, будучи ослепленными некоей целью. Когда дело доходит до сердечных дел, можно рисковать. Если вы считаете, что в этой истории любви есть потенциал, открыто и честно поговорите с партнером о жизни, которую хотели бы построить вместе с ним.



Космический совет: не отвлекайтесь от главного, не позволяйте никому сбить вас с пути.