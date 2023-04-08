



Гороскоп на 8 апреля: Минимум задач – максимум расслабления

Суббота, 8 апреля. В этот день не стоит утруждать себя делами, которые можно выполнить в будние дни. Проведите время для себя – встретьтесь с друзьями или устройте семейные посиделки.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Рост сам по себе не труден, Овны. Наше сопротивление этому продлевает наши страдания. Обратите внимание на то, как и где Вселенная призывает вас отказаться от сопротивления и стать единым целым с потоком энергии жизни. Отпустите свою старую историю и с любовью нажмите на кнопку перезагрузки. Не бойтесь визуализировать для себя совершенно новую реальность.



Космический совет: пора начинать строить новые планы на жизнь.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Ваша способность воплощать мысли в реальность – это то, на чем вам стоит сосредоточиться сегодня! Вы готовы проявить себя как наиболее воплощенную версию себя! Вы готовы превратить свои раны в мудрость, а свою боль в силу. Однако не забудьте запастись энергией, прежде чем сделать следующий большой шаг.



Космический совет: пора проявить свои лидерские качества.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Не тратьте свою жизнь на ожидание, Близнецы. Хватит путаться в паутине вопросов – "как" и "почему". Вместо этого прислушайтесь к своему чутью и рискните. Вы не пожалеете о решениях, которые примете сегодня.



Космический совет: пора выбираться из зоны комфорта.



РАК (22 июня – 22 июля)



Сегодня вы благодарны за все, что имеете в жизни, и за все, что будет только впереди. Ваши внутренние радиочастоты делают вас магнитом для чудес, Раки. Что если Вселенная хочет дать вам больше, чем вы можете себе представить и рассчитываете? Позвольте себе быть очарованными самой жизнью.



Космический совет: расслабьтесь и принимайте подарки судьбы.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Сегодня звезды советуют вам как следует отдохнуть. Займитесь своими любимыми делами, Львы. Приготовьте ужин и пригласите на него друзей, посетите культурное мероприятие, проведите пару часов за чтением книги или же выйдите на прогулку по городу. Ваши отношения с собой изменятся в ближайшие месяцы!



Космический совет: посвятите этот день себе.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Вы справлялись с одним кризисом за другим, без перерывов между ними. Сделайте себе одолжение – перестаньте нервничать. Отвлекитесь от гнетущих вас обстоятельств. Вселенная желает вам самого лучшего. Помощь и ресурсы, которые вам нужны на каждом этапе, найдут свое применение в вашем опыте, когда вы будете к этому готовы, Девы.



Космический совет: отвлекитесь от гнетущих вас обстоятельств.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Что означает для вас "бегство от действительности", Весы? От чего вы могли бы убежать в это время? Это напоминание вам о том, что нужно сделать паузу и понаблюдать за нездоровыми механизмами выживания, которые в последнее время вошли у вас в привычку.



Космический совет: пришло время вернуть любовь, заботу и нежность в свою жизнь.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Стремление к тому, чего вы хотите, не должно быть похоже на войну, Скорпионы. Расслабьтесь и снимите напряжение. Вся необходимая помощь и ресурсы будут предоставлены именно в тот момент, когда они вам понадобятся. Более того, сегодня перед вами открываются новые двери возможностей.



Космический совет: целеустремленность обещает стать вашей суперсилой сегодня.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Не позволяйте страху овладеть вами. Ваша задача – олицетворять мужество, позволить себе идти на риски, которые продвинут вас к дальнейшему росту, Стрельцы. Некоторые события могут оказаться куда лучше, чем вы себе представляете!



Космический совет: не позволяйте страху овладеть вами.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Наступил месяц, когда вы будете говорить "да" больше, чем "нет", поскольку вы открываете интересные для себя вещи, которые может предложить жизнь. Апрель активирует портал любви, страсти и желания для вас, Козероги. Если вы одиноки, то откажитесь от устаревшего сценария и освободитесь от бремени чужих ожиданий.



Космический совет: приготовьтесь к новым приключениям.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Сегодня звезды предлагают усвоить вам урок ответственности, Водолеи. Вместо того чтобы ходить вокруг да около или пытаться читать мысли близких, поговорите с ними о том, чего вы хотите. В то же время будьте принять их позицию. Общение принесет вам ясность, необходимую для движения вперед.



Космический совет: не бойтесь говорить прямо о своих желаниях.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Настройтесь сегодня на создание благоприятной среды вокруг себя, Рыбы. Это приведет вас в равновесие и позволит достичь гармонии с собой. Наведите в доме порядок, разберите вещи – выбросите ненужный хлам. Освободите место для нового в жизни!



Космический совет: пора очистить пространство вокруг себя.

