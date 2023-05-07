



Гороскоп на 7 мая: Энергии уведут мысли от логики – не пугайтесь, поддавайтесь

Воскресенье, 7 мая убывающая Луна в знаке Стрелец будет уводить мысли от логики и конкретики в сторону эмоциональных переживаний и абстрактных размышлений. И этим следует воспользоваться для того, чтобы как следует отдохнуть.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Энергичности Овнов можно только позавидовать – сегодня вы будете готовы справиться с любыми вызовами, которые может подкинуть жизнь. Будьте активными и инициативными, и ваши усилия будут вознаграждены. Звезды также рекомендуют вам использовать креативное мышление, чтобы решить сложные задачи. Однако постарайтесь не перегрузить себя – важно выдерживать баланс между отдыхом и работой.



Космический совет: ваша энергия на пике, но не растрачивайте ее всю.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Сегодня Тельцы будут ощущать внутреннюю уверенность и стабильность. Это отличный день для того, чтобы заняться планированием и разработкой стратегии. Ваша проницательность усилится и позволит принимать взвешенные решения. Только не позволяйте сомнениям или страхам вмешиваться в ваши планы. Доверьтесь своему сердцу и действуйте с уверенностью.



Космический совет: займитесь составлением долгосрочных планов.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецов ожидает день, полный интересных возможностей и новых открытий. Вам может потребоваться больше гибкости и адаптивности, чтобы справиться с неожиданными изменениями. Будьте открыты для новых идей и не бойтесь выйти за пределы своей зоны комфорта. Ваша коммуникативность и социальные навыки будут на высоте. Воспользуйтесь ими, чтобы наладить контакты и установить новые связи.



Космический совет: будьте морально готовы подстраиваться под меняющуюся ситуацию.



РАК (22 июня – 22 июля)



Для Раков день грозит оказаться чрезмерно богатым на эмоции. Сегодня важно уделить время самому себе и не позволять никому и ничему нарушать свой покой. Исключение – близкие люди, которые могут вас поддержать. Если возникнет необходимость, разделите свои чувства с ними. При этом будьте внимательны к своим интуитивным ощущениям, они могут дать вам ценные подсказки.



Космический совет: проведите день в покое и прислушивайтесь к своей интуиции.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Творческие способности Львов сегодня будут на пике. Воспользуйтесь воображением, чтобы свои чувства через картины, музыку, письма и что угодно еще. Возможно, вам понадобится некоторое время для сосредоточения и расслабления. Настроиться на нужный лад вам поможет медитация или йога. Вечером посвятите время близким людям и создайте гармоничную атмосферу вокруг себя.



Космический совет: сделайте семью и домашний уют сегодня приоритетом.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Посвятите воскресенье саморазвитию и обучению, Девы. День максимально благоприятен для изучения новых тем и расширения своих знаний. Однако будьте избирательны и не беритесь за слишком большое количество задач – иначе ни в чем не преуспеете. Лучше сосредоточьтесь на главном и делайте шаги на пути к приоритетам. Важно также найти время для отдыха и релаксации –делайте паузы, чтобы перезарядиться и восстановить энергию.



Космический совет: баланс между работой и отдыхом – ключевой фактор для вашего успеха.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Финансовые дела Весов сегодня могут пойти вверх. Будьте внимательны к возможностям, которые могут представиться. При этом не спешите соглашаться на все поступающие вам предложения. Сохраняйте баланс между работой и отдыхом. В свободное время не стесняйтесь делиться своими успехами с близкими людьми и наслаждаться их вниманием. Помните о важности эмоционального благополучия для достижения успеха.



Космический совет: всех денег все равно не заработаешь, так что не надорвитесь напрасно.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Социальные навыки Скорпионов сегодня окажутся на высоте. Вам будет легко завязывать новые знакомства и укреплять существующие отношения. То есть еще проще, чем обычно. Звезды рекомендуют быть максимально внимательными к потребностям других людей и проявлять эмпатию. Это не только поможет создать гармоничную атмосферу вокруг вас, но и заметить серьезные проблемы в жизни другого человека.



Космический совет: постарайтесь понять чувства других людей.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Сегодня Стрельцы могут ощутить сильное желание отправиться в приключение. День подходит для исследования новых областей и расширения своих горизонтов. В пути вы можете встретить интересных людей и установить новые связи, которые окажутся ценными в будущем. Также будьте готовы к неожиданным поворотам событий и быстрым переменам. Ключевыми факторами успеха станут ваши уверенность и оптимизм.



Космический совет: если вам сегодня захочется разнообразия, не отказывайте себе.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Будьте сегодня осторожны и не торопитесь с принятием важных решений, Козероги. Звезды указывают, что день полон опасностей. Чтобы их избежать, не забывайте о своих обязательствах и не откладывайте дела на потом. Ваша энергия и активность помогут вам справиться со всеми вызовами. Не забудьте также уделить время своим близким и друзьям. При необходимости окажите им поддержку и укрепите взаимоотношения.



Космический совет: сегодня – лучший день для решения задач из долгого ящика.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолеям сегодня может потребоваться больше спокойствия и саморефлексии. Обратите внимание на свои эмоции и уделите время их проработке. Возможно, вы также столкнетесь с некоторыми вызовами или неопределенностью. Не позволяйте такого рода неожиданностям сбить вас с пути. При реагировании доверьтесь своей интуиции. Ваши идеи и инсайты сегодня могут оказаться очень ценными.



Космический совет: проработайте свои эмоции и определите их причину.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Сегодня Рыбам захочется погрузиться в свои увлечения и заняться любимыми делами. Предоставьте себе творческую свободу. Это поможет вам чувствовать себя более уравновешенными и вдохновленными. Также сегодня вы можете стать центром внимания и привлечь новых людей в свою жизнь. Воспользуйтесь этим временем, чтобы укрепить связи и поделиться своими идеями и ценностями с другими.



Космический совет: посвятите день любимому хобби.