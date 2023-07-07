



Гороскоп на 7 июля: Отдых у воды отведет от неожиданных неприятностей

Пятница, 7 июля. Благоприятно посещение бани, сауны, бассейна или отдых вблизи водоема, в общем – в любом месте, которое связано с водой. Это день расширения профессиональных возможностей и приобретения новых навыков. Итоги деятельности могут послужить реальным стимулом к повышению мастерства.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Вас поддерживают и с комфортом помогают пройти через эту переходную фазу. Верните свою силу, оставляя место для мыслей и слов, которые повышают ценность вашей жизни. Любые проблемах в отношениях на работе или дома разрешатся сами собой.



Космический совет: вы находитесь на пути к мощной трансформации.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Решите, куда вы хотите пойти, а затем просто идите туда. Ваши идеи актуальны, и хотя они могут прийти к вам в мгновение ока, они верны. Признайте их потенциал и начните работать над их достижением, даже если это будет крошечный шаг.



Космический совет: обратите внимание на свои мысли, поскольку они являются знаками.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Недавнее полнолуние, возможно, заставило вас чувствовать себя истощенным и энергичным одновременно. Хотя вы, возможно, испытали некоторые тяжелые эмоции, вы также могли ощутить легкость, когда они прошли. Настало время приветствовать мир и спокойствие в своей жизни и по-новому взглянуть на вещи со свежей точки зрения.



Космический совет: потратьте этот день, чтобы оценить свой выбор.



РАК (22 июня – 22 июля)



Откройтесь космическим дарам. Они придут в вашу жизнь в виде идей, возможностей, ресурсов или чего-то еще. Возможно, вы усердно работали, но также могли получать фантастические идеи. Если у вас нет времени, чтобы реализовать их прямо сейчас, запишите их и сохраните. Вы вступаете в удивительную фазу своей жизни – динамичную и изобильную.



Космический совет: роскошь времени без забот – это истинное изобилие.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



У вас сегодня есть предчувствие, что случится что-то большое и громкое. Проверьте свои интуитивные идеи, вдохновение и концепции. Ваша повышенная чувствительность к определенным людям, эмоциям, местам, настроениям или еде является частью вашей развивающейся природы.



Космический совет: вам пора делиться идеями, а затем воплощать их в жизнь.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Если вы думали об обновлении своей личной или профессиональной жизни, то это ваш знак. Следуйте своей страсти и целеустремленности и вдохните глоток свежего воздуха во все, что вы делаете.



Космический совет: раскройте свои объятия, чтобы принять любовь.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Вы можете испытывать всевозможные эмоции, некоторые из них – не очень приятные. В те моменты, когда вы чувствуете, что больше не можете этого терпеть, вам нужно дышать очень медленно и говорить: "Я люблю тебя". Для себя и про себя, желательно перед зеркалом.



Космический совет: настоящая сила заключается в нежности.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Честно оцените все в своей жизни сегодня, и вы заметите, что на самом деле вы более благословлены, чем кажется. Все может казаться несправедливым, когда вы смотрите вокруг и видите, как другие делают что-то так легко, в то время как вы вкладываете свое сердце и душу в то, что продвигается медленно.



Космический совет: все вокруг может казаться несправедливым.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Что бы вы ни делали, вы всегда будете в безопасности. Возьмите на себя роль лидера и делайте все так, как считаете нужным. Нет неправильных шагов, есть только шаги, которые переносят вас из одного состояния в другое.



Космический совет: возьмите на себя роль лидера и делайте все так, как считаете нужным.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Вы получили представление о некоторых глубоких и важных вещах. И хотя у вас, возможно, было удивительное прозрение, которое помогло вам осознать что-то «настоящее» в жизни, почему бы вам все равно не пойти куда-нибудь отдохнуть и не насладиться своим днем?



Космический совет: сохраняйте непредвзятость, смотрите на вещи так, как будто вы сталкиваетесь с ними впервые.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



О чем вы мечтали с закрытыми или открытыми глазами? На этой неделе у вас есть хороший шанс сдвинуться с мертвой точки в этом направлении. Космические силы поддерживают рост и расширение, в то время как вы также можете трезво оценить, что нужно изменить в вашей жизни.



Космический совет: принимайте все как есть и свободно делегируйте полномочия.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Сохраняйте ясные намерения. Вещи выстроены в точном божественном порядке, но то, как они предназначены для вас, почти зависит от того, какое блюдо выберете вы сначала.



Космический совет: найдите свой ритм среди хаоса.