



Гороскоп на 7 августа: День обещает быть многообещающим

Понедельник, 7 августа, убывающая Луна предоставит представителям зодиакального круга новые возможности – смело воплощайте в жизнь то, что все время откладывали. Если вы хотели сменить место работы, переехать, обновить гардероб и даже сделать предложение руки и сердца – сейчас самое время для этого.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Гусеница не может превратиться в бабочку за одну ночь, не так ли? Так зачем же торопить процесс своей трансформации? Все идет своим чередом. Сегодня звезды призывают вас сосредоточиться на настоящей версии себя, Овны.



Космический совет: нет ничего более постоянного, чем перемены.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Не имеет значения, сколько раз мы терпели неудачи. Единственное, что имеет значение – способность встать и показать свой потенциал. Вселенная напоминает – вы готовы свернуть горы, Тельцы! Знайте, что те, кто отказывается работать над собой, будут только продолжать истощать ваши резервы.



Космический совет: внутри вас есть сила, способная свернуть горы.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Позвольте тому, что должно исчезнуть – угаснуть. Позвольте себе без сожалений переехать в новое место, если так требуется. Позвольте себе начать все с чистого листа, если это то, чего жизнь требует от вас в данный момент. Не все похлопают вас по плечу или поддержат изменения, и это нормально. Вы знаете свою правду, Близнецы. И в глубине души знаете все способы, которыми вам предназначено измениться.



Космический совет: доверяйте своему пути.



РАК (22 июня – 22 июля)



Вместо того чтобы подпитывать свои страхи, верните веру в себя. Помните, кто вы и ради чего прикладываете столько усилий. Это также время рождения новых идей и вдохновения. Найдите время, чтобы с любовью призвать музу, Раки. Проводить время на природе – отличный способ активизировать поток ваших творческих мыслей.



Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Будьте проще, Львы. Пригласите сами на свидание симпатизирующего вам человека и посмотрите, как будут развиваться события. Что-то подсказывает нам, что вы можете быть приятно удивлены! Также это хорошее время для учебы, освоения нового дела. Ваша преданность выбранному ремеслу окупится в последующие годы.



Космический совет: следуйте зову своего сердца.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Разочарование помогает вам перенаправить колесницу жизни и привести ее в соответствие с нашим путем и целью. Об этом вам напоминает Вселенная сегодня. Если вы потерпели неудачу, то не стоит опускать руки. Измените подход, Девы. Ответы, которые вы ищете, рано или поздно найдут свой путь к вам.



Космический совет: не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Каждый день мы начинаем с выбора, даже не осознавая этого. Например, что будем есть на завтрак. Так что же вам мешает принять решение в других ситуациях, Весы? Страх потерпеть неудачу? Совет от Вселенной – делая выбор, прислушивайтесь к внутреннему голосу. Не бойтесь делать выбор. Бояться нужно будет тогда, когда его у вас не будет.



Космический совет: только вы являетесь автором своей жизни.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Тема друзей станет основной в эти дни для вас. В вашем окружении безусловно есть люди, которые поддерживают вас в ненастную погоду и напоминают вам о вашей внутренней силе. Однако есть и те, кто ищет выгоду от общения с вами. Подумайте, нужны ли вам такие люди, Скорпионы. Если вы хотите расширить свой круг общения, то начните с составления списка своих интересов и поиска сообществ, в которых вы можете творить совместно с единомышленниками.



Космический совет: пересмотрите свой круг общения.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



У вас есть два варианта: позволить страхам взять над вами верх или побороть их. Наберитесь смелости и преодолейте преграды, которые мешают вам проявить себя, Стрельцы! Вопросы, связанные с коммуникацией, также, вероятно, выйдут на первый план в ближайшие дни. Говорите правду и делайте это без извинений. Вам не всегда легко быть настойчивым, но это то, что требуется от вас в данный момент.



Космический совет: отстаивайте свою правду.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Созависимость становится главной темой в вашей жизни. Если вы ожидаете, что ваш партнер или кто-то из других близких будет вашим "всем", то, скорее всего, вы будете разочаровываться снова и снова. Это напоминание Вселенной о том, что границы важны везде, Козероги. Также будьте готовы мыслить нестандартно, когда дело доходит до романтических отношений.



Космический совет: не растворяйтесь в людях целиком.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Вы находитесь именно там, где вам нужно быть на данном пути. Осознайте всю радость, красоту и волшебство, которые наполняют в вашу чашу. И прошлые, и будущие версии вас гордятся тем, как вы превратили свои срывы в прорывы. Водолеи, пока вы находитесь в согласии со своей истиной, вы будете продолжать процветать по мере продвижения вперед!



Космический совет: продолжайте двигаться по пути, который выбрали для себя.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



"Успех – это любить себя. Любить то, что ты делаешь. И любить то, как ты это делаешь" – золотые слова американской писательницы поэтессы Майи Энджелоу, которые нужно помнить, начиная день. Рыбы, вам пора нужно освободиться от бремени чужих ожиданий, вернуть себя трон и проявить свой потенциал. К чему у вас лежит душа?



Космический совет: пора воплощать желания и мечты в жизнь!