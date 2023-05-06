



Гороскоп на 6 мая: День стоит провести в размеренном ритме

Субботу, 6 мая, энергии дня не будут столько активными. Суббота говорит сама за себя – отдыхайте, гуляйте с друзьями, смотрите фильмы или проводите время с семьей.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



В последнее время вы можете ощущать, что стоите на одном месте. Дела на межличностном фронте, кажется, никуда не движутся, несмотря на все ваши усилия нажать на педаль газа, Овны. Правда в том, что мы не можем изменить других людей, не можем заставить их проявить инициативу, пока они действительно не будут к этому готовы. Единственное, что вы можете сделать, это проявить терпение и верить, что-то, что принадлежит вам, найдет свой путь к вам в нужное время.



Космический совет: закон притяжения работает в вашу пользу.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Вы чувствуете поток энергии, как никогда раньше. Воспринимайте это как подтверждение того, что в грядущие дни все начнет плавно вставать на свои места. То, над чем вы так долго и упорно работали, начинает давать плоды. Также не забывайте оставаться в пространстве открытости, Тельцы.



Космический совет: вскоре дела начнут постепенно налаживаться.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Не бывает плохого опыта, каждая ситуация, будь то хорошая или плохая, дает нам новый опыт и прибавляет мудрости. Принимайте вещи такими, какие они есть, Близнецы. Принятие нейтральной точки зрения поможет вам смириться с тем, где вы находитесь, отпустить разочарование и совершить прыжок в неизвестное.



Космический совет: настройтесь на позитив.



РАК (22 июня – 22 июля)



Даже преданные отношения имеют свои особенности, Раки. Будьте готовы к неожиданным поворотам. Доверьтесь своей интуиции, чтобы быть якорем как для себя, так и для других через все изменения, которые вы проходите в данный момент.



Космический совет: принимайте неожиданные повороты в жизни с достоинством.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Одиноких Львов вскоре могут ждать изменения в личной жизни. Наслаждайтесь всеми прелестями жизни, которые встречаются вам по пути! Вселенная подсказывает, что дальше будет только лучше. Помните, ваша задача – показать себя настолько полно, насколько это возможно – никаких фильтров.



Космический совет: не бойтесь открыть свое сердце.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Читать между строк – определенно один из ваших даров, Девы, учитывая, что вы достаточно интуитивны. Но не нужно прибегать к таким методам в каждой ситуации. Сегодня могут быть исключения. Прямой подход обязательно сработает в вашу пользу и даст вам ясность, которую вы ищете прямо сейчас.



Космический совет: будьте готовы к неожиданным ситуациям.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Настало время создать жизнь, которую вы хотите. Ту, которая, возможно, заставит вас чувствовать себя более продуктивными, а также даст вам время позаботиться о своих потребностях, Весы. Намечаются какие-то праздники, почему бы и нет? Сегодня немного разомнитесь, например, займитесь йогой. Позвольте своему разуму блуждать, чтобы максимально использовать энергию сегодня.



Космический совет: наслаждайтесь красотой, которую вы создали вокруг себя сегодня.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Сосредоточьтесь на эффективном общении для достижения желаемых результатов, Скорпионы. Энергии дня выдвинут ваши скрытые способности на передний план. Планируйте свой день и важные решения на предстоящие месяцы, доверяя своей интуиции. Вселенная окажет дополнительную поддержку, так что смело мечтайте и просите именно то, что вы хотите.



Космический совет: двигайтесь вперед с верой, а не с унынием.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



В вашей жизни грядет пополнение в финансах или какие-либо, которое ведет вас к лучшим временам. Разрешение конфликта в отношениях вполне вероятно. Если у вас есть несколько вариантов на выбор, то выберите тот, который покажется вам самым мягким путем. Выражайте то, что чувствуете, Стрельцы. Доверяйте своей интуиции – это позволит вам подбирать правильные слова для разрешения каких-либо ситуаций.



Космический совет: пора освободиться от давней модели поведения, которая держит вас в цепях.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Сегодня найдите время для того, чтобы насладиться замысловатой красотой золотой чаши вашей жизни, Козероги. Энергии дня приносят дары в виде социальных связей и возможностей, которые могут появиться из ниоткуда и принести изобилие в вашу жизнь – в виде денег, любви, смеха или чего-то еще. Изучите идеи, которые приходят к вам сегодня. Посмотрите на потенциал, который они таят в себе в долгосрочной перспективе.



Космический совет: позвольте любви вести вас вперед.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Сдвиг в восприятии ситуации или по отношению к себе может быть именно тем, что вам нужно на сегодняшний день. Наденьте доспехи, столкнитесь с призраками прошлого и пройдите мимо них. При этом не осуждайте свои страхи, вместо этого подружитесь с ними, чтобы превратить жизнь в успешную игру, Водолеи.



Космический совет: терпение создает лучшее произведение искусства.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Говорите и используйте возможности, когда они появляются. Жизнь открывают перед вами большие возможности, начиная с сегодняшнего дня. Не позволяйте тому, что потеряно, помешать вам увидеть то, что есть здесь и сейчас. Вы стоите на прочном фундаменте, даже если пока этого не видите. Ваши идеи – это дары, которые приходят вам на ум. Держите их близко, вращайте колесо и дайте им обрести форму.



Космический совет: пора загадывать заветные желания – скоро они обязательно сбудутся.