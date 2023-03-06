



Гороскоп на 6 марта: Время для свершения больших дел и самовыражения

Понедельник, 6 марта. Новые сутки растущей Луны подходят для начала новых и продолжения уже начатых дел. Также это благоприятный период для решительных шагов и самовыражения.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Верите ли вы, что ваши слова и ваша мудрость способны изменить мир? Пришло время освободиться от оков сомнения и попрощаться с синдромом самозванца. Позвольте себе действовать, не соответствуя ожиданиям окружающих. Это благоприятное время, чтобы сделать то, о чем вы так давно мечтали, Овны.



Космический совет: пришло время для осуществления желаний.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Звезды советуют вам уделить внимание удовольствиям и развлечениям, создать вокруг себя благоприятную среду и заниматься деятельностью, которая подпитывает вас на уровне разума, тела и души, Тельцы.



Космический совет: сосредоточьтесь на том, что вас наполняет.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Что приносит вам покой и успокаивает вашу душу? Звезды призывают вас расставить приоритеты. Найдите время для отдыха, которые помогут вам вернуться в состояние баланса, Близнецы.



Космический совет: пора сойти с дистанции и немного передохнуть.



РАК (22 июня – 22 июля)



Вы уже наверняка знаете, кто действительно является вашим другом. Не позволяйте себе разочаровываться в тех, кто хочет быть с вами из-за положения, которое вы занимаете в обществе. Вселенная учит вас быть избирательными, Раки.



Космический совет: займитесь формированием своего окружения.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Превратите свою боль в силу, а раны – в мудрость. Это поможет вам преодолеть трудности и продолжить двигаться к мечте. Пора отпустить прошлые обиды и недопонимания, Львы. Привлеките в свою жизнь новых единомышленников.



Космический совет: пора перевернуть страницу и начать новую главу.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



В эти дни вы проявляете себя так, как никогда раньше. Вы понимаете, что хорошие и плохие дни являются частью процесса становления вашей личности и что нет горы, на которую вы не могли бы подняться, Девы.



Космический совет: живя, нельзя забывать, что черные клавиши тоже создают музыку.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Мир искусства, красоты и эстетики обещает очаровать вас, Весы. Обратите внимание на то, что жаждет вырваться наружу. Отказ от идеи совершенства позволит вам свободно выражать себя.



Космический совет: позвольте чувствам выйти наружу через самовыражение.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Новые сутки растущей Луны обещают активизировать вашу энергию. Соберитесь вместе с единомышленниками, Скорпионы. Это прекрасное время для общения с родственными душами, которые, как и вы, хотят привнести в этот мир больше красок.



Космический совет: направьте вашу энергию в полезное русло.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Трудности сделали вас непробиваемыми и неприступными. В этом месяце вас просят вспомнить все способы, с помощью которых вы одержали победу над своими внутренними демонами. У вас есть сила, отвага и мужество, необходимые для преодоления препятствий, которые появились на вашем пути, Стрельцы.



Космический совет: разбудите в себе дух воина и без сомнений продолжайте путь.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Как вы действуете, когда все начинает буквально рушиться? Когда мечты, которыми мы грезили, не сбываются, Козероги? Ваша медитация на этой неделе состоит в том, чтобы признать все как подарок, включая неприятные переживания. Однажды вы сможете увидеть, как определенные люди, места и события были созданы для того, чтобы изменить ход вашей жизни к лучшему.



Космический совет: примите все, что происходит в вашей жизни.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Отбросьте чувство жалости к себе. Это месяц, чтобы быть безумно влюбленным в себя, освободиться от необходимости внешнего подтверждения и рекламировать себя так, как вы хотите, Водолеи. Когда дело доходит до сердечных дел, звезды просят вас проявить инициативу.



Космический совет: примите себя такими, какие вы есть.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Помогает ли вам ваше моральное состояние расти и становиться лучшей версией себя? Пришло время глубоко погрузиться в свое подсознание. Пришло время прислушаться к тому, что говорит внутренний голос. Процесс приведения своих мыслей в порядок потребует от вас некоторых усилий, Рыбы. Но в конечном итоге вы поблагодарите себя за проделанный путь.



Космический совет: следуйте своему внутреннему голосу.