



Гороскоп на 6 июня: Покровитель Марс наполнил день энергией

Вторник, 6 июня, убывающая Луна находится в знаке Козерог. Этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, не за горами крупный прорыв, который может произойти быстрее, если вы будете сосредоточены на четком, открытом общении с окружающими. Может показаться, что ваши эмоции обострены после недавней ссоры, но не стоит позволять этому мешать вам реализовать самые удивительные планы на жизнь. Составьте эффективный график, чтобы использовать время и энергию наиболее продуктивно.



Космический совет: используйте технологии для управления своим временем.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Чтобы оставаться в форме, потребуются меры предосторожности, Тельцы. Строгая дисциплина в расходовании средств сохранит ваше финансовое положение здоровым. На работе может возникнуть ситуация, которая может испытать ваше терпение. Вам нужно будет найти время для посещения туристического места с семьей.



Космический совет: проанализируйте свои расходы и определите, какие из них можно сократить.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Ваш близкий друг пытается переложить на вас бремя своих неправильных поступков. Эта настоящая проблема заставит вас чувствовать разочарование и досаду. Старайтесь не вести себя как дурак и сохранять дистанцию с такими людьми. Незавершенные задачи на работе будут держать вас в напряжении в течение всего дня.



Космический совет: обратите внимание на людей, с которыми вы общаетесь.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, сегодня можно ожидать некоторых изменений как в личной, так и в профессиональной жизни. Не проявляйте сопротивления переменам, скорее старайтесь адаптироваться к меняющейся среде. Поддерживайте дистанцию с людьми, которые притворяются вашими друзьями, когда им это выгодно. Вам давно пора заняться семейными делами, иначе в ближайшем будущем вы об этом пожалеете.



Космический совет: приложите максимум усилий, чтобы приспособиться к новой ситуации.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львы, стабильность в личной и профессиональной жизни подарит вам умиротворение в жизни. Это хороший день для того, чтобы провести немного времени со своей семьей. Совет дня заключается в том, чтобы избегать одалживания денег даже родственникам, поскольку вероятность того, что эти средства вернутся к вам, невелика. Вместо этого приберегите деньги на черный день.



Космический совет: отстаивайте свои границы и оставайтесь открытыми жизни.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Сегодня можно предсказать изменение вашего взгляда на жизнь, Девы, и это станет для вас откровением. Постарайся быть счастливыми и дорожите тем, что у вас уже есть. Одним из поводов для радости может стать качественное времяпрепровождение в кругу ваших любимых людей. Можно наблюдать улучшение здоровья и материального благосостояния.



Космический совет: найдите единомышленников, чтобы почувствовать себя на своем месте.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Избегайте тратить заработанные деньги на развлечения. Вместо этого приберегите их на трудные времена. Планируйте свои инвестиции и проявляйте бережливость, а не покупайте новое барахло. Сегодня вы можете заняться какой-нибудь социальной работой. Это пополнит список ваших добрых дел. Профессионально беритесь за проекты, которые, по вашему мнению, помогут вам приобрести навыки и знания, помимо материального удовольствия.



Космический совет: сегодня стоит особенно бережно относиться к своему бюджету.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Студенты могут ожидать приятных новостей по поводу своих учебных программ. Те, у кого были сомнения по поводу своих отношений, должны продолжать, потому что, скорее всего, они окажутся в выигрыше. Успехи в личной жизни станут хорошим поводом для праздника. Можно ожидать воссоединения с бывшими друзьями. Сегодня важно позаботиться о своем здоровье.



Космический совет: вам нужно разобраться в себе и своих отношениях с близкими.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Стрельцы, положительные результаты вашей напряженной работы сегодня станут совершенно очевидны. Ваша инициатива по экономии денег будет оценена по достоинству. Многообещающие возможности открываются перед теми, кто хочет сменить работу. Те, кто путешествует за границу, получат удовольствие от поездки по полной программе.



Космический совет: не стесняйтесь предлагать новые решения и подходы.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Козероги, это время, когда вы должны принимать некоторые важные решения в своей жизни с предельной искренностью. Только труд в поте лица приблизит успех. С точки зрения здравоохранения, ситуация выглядит благоприятно, но финансовые неурядицы могут стать проблемой.



Космический совет: вам необходимо приложить все усилия для повышения работоспособности.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолеи, этот день будет прекрасным, когда вы встретитесь с людьми, которые сыграли ключевую роль в вашем успехе. Покажите им свою благодарность и признательность, и они почувствуют себя особенными и важными. Возможно, ваш бывший возлюбленный вернется в вашу жизнь. Но будьте осторожны при инвестировании, принимайте решения обдуманно.



Космический совет: сосредоточьтесь на своих достижениях и на том, как улучшить свою жизнь.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Вы можете чувствовать, что негатив медленно и неуклонно овладевает вами, Рыбы. Это заставляет вас терять надежду. Но настоятельно рекомендуется не зацикливаться на негативе, а направить всю энергию на то, чтобы беречь свое внутреннее состояние. Это не устранит осложнений, которые есть в вашей жизни, но определенно уменьшит интенсивность негатива и придаст вам мужества бороться с трудными временами.



Космический совет: не стесняйтесь признавать свои ошибки и учиться на них.