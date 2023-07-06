



Гороскоп на 6 июля: Время для любой, но осторожной, деятельности

Четверг, 6 июля. Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Однако в остальных сферах стоит быть поосторожнее: могут возникнуть неожиданные проблемы, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность и сдержанность.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Посмотрите на этот мир через призму различных цветов. Вас не определяют обстоятельства, вас определяют только ваши поступки и желания. Возвысьтесь над бренным миром и посмотрите на происходящее со стороны. Вы выше мелочей, неприятностей и рутины. Вы можете быть всем, кем хотите, если не зацикливаетесь на ценниках и бытовых вещах. Как только вы правильно определите свои цели, все остальное само придет.



Космический совет: найдите то, что позволит вам раскрыть свои крылья.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Когда вы делитесь, вы получаете намного больше. Вы можете быть в прекрасном или ужасном месте, в бодром расположении духа или унынии. Но это не значит, что вам стоит отказаться от предложений помощи: исходят они от вас или направлены к вам. Каждый работает над чем-то в своей жизни, и небольшая доброта от вас может быть единственной вещью, которая навсегда изменит жизнь кого-то и, в свою очередь, неожиданно вернется к вам в виде удивительных кармических очков, которые вы сможете использовать в тот момент, когда они вам больше всего нужны.



Космический совет: Вселенная всегда найдет способ вознаградить вас.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Ловите момент полностью и используйте его по максимуму. Пока вы полностью погружены в свое счастливое "сейчас", вы неожиданно и более чем радушно откроете двери в миры, которые помогут вам почувствовать себя счастливым.



Космический совет: правильный ключ позволит вам открыть все двери.



РАК (22 июня – 22 июля)



Соберитесь с силами, возделывайте свой сад души, который, кажется, в последнее время остался без полива. Если вам кажется, что за короткий промежуток времени произошло слишком много, значит, именно так ощущается энергия высоких вибраций. Будьте внимательны: новые возможности открываются для вас – единственная задача состоит в том, чтобы позволить им найти вас.



Космический совет: доверяйте своей интуиции.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Невероятные, волшебные возможности окружают вас сейчас, и чем честнее и беззастенчивее вы проявляете себя, тем ярче вы будете сиять. Если вы загадаете желание, то оно исполнится быстро.



Космический совет: раскройте свое сердце и принимайте подарки от окружающих.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Когда на улице темно, не забудь включить свой внутренний свет. Часто, когда мы чувствуем, что сидим в одиночестве в холодной темной пещере, мы должны найти правильные ингредиенты и разжечь огонь, чтобы согреться. Зажечь искру в душе довольно просто и вам готовы помочь.



Космический совет: продолжайте идти и ищите путь к своему триумфу.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Вы можете об этом и не знать, но вы действительно затрагиваете больше жизней, чем вам представляется. Сегодня ваша единственная задача – держать глаза и сердце широко открытыми и позволить этой чудесной энергии любви достичь того, кто в ней больше всего нуждается.



Космический совет: ищите знаки, чтобы прочитать жизнь, как раскрытую книгу.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Сегодня не тот день, чтобы делать поспешные выводы. В то время как дела могут казаться срочными, вам стоит помнить, что на первом месте – ваше благополучие, душевное и физическое здоровье. Помните, что каждый день вы развиваетесь и растете. Также возможна финансовая выгода, вам только нужно немного подумать над ее реализацией.



Космический совет: вам нужно сделать передышку, чтобы продолжить воплощать в жизнь самые дерзкие планы.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Широко откройте свое сердце, и вы найдете правильные слова и правильные намерения, чтобы изменить ситуацию для себя и своих близких. Ключевым моментом сегодня может быть стирание себя из картины при ее независимой оценке, чтобы можно было достичь эмоционального нейтралитета для прорыва.



Космический совет: вы найдете правильные слова и правильный путь, чтобы исправить ситуацию.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Вам есть еще что открывать в этом изученном от глубин океана до горных вершин мире. Подавайте пример другим и делайте заметки для себя о том, как ситуацию просто изменить к лучшему. Обратите внимание на то, что говорится между строк, или, что еще лучше, попробуйте прочитать то, что осталось недосказанным, чтобы оценить ситуацию, а затем что-то с этим сделать.



Космический совет: получайте удовольствие и помните, что жизнь – это не только работа.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Вы знаете свой путь, поэтому вместо того, чтобы сделать первый шаг идеальным, начните бежать рысью и делать все правильно, но на бегу. Импровизируйте! Позвольте вашей целеустремленной стороне делать работу, в то время как вы позволяете своей интуитивной, творческой стороне наслаждаться моментом и получать удовольствие.



Космический совет: делайте то, что заставляет вас чувствовать себя живым.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Если вы пытаетесь управлять на микроуровне, сегодня настал день, когда в ваши планы будут активно вмешиваться высшие силы и самые близкие. Плыть по течению и по-прежнему выбирать быть верным себе может быть реальной сделкой со Вселенной.



Космический совет: немного отдохните и все обдумайте, чтобы понять, что для вас важнее всего.