



Гороскоп на 5 февраля: Не сопротивляйтесь желанию изменить свою жизнь

Воскресенье, 5 февраля, полная Луна в знаке Лев. Это благоприятный день, который стоит наполнить уютом и заботой о близких. Некоторых же полнолуние побудит к активной творческой деятельности и желанию изменить свою жизнь. Не сопротивляйтесь этому порыву и прислушайтесь к своей интуиции.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Вы уже знаете, что хорошо для вас, а что нет, Овны. Так что просто доверьтесь своему внутреннему компасу. Скажите "нет" всему, что вас угнетает. При этом не избегайте проблем – нередко неоправданное спокойствие мешает нам достигать своих целей. Сейчас не время "ждать" того, что произойдет. Настало время искать вдохновение и активно действовать. Вас никто не сможет остановить, когда вы вспомните о своей силе!



Космический совет: доверьтесь своему внутреннему компасу.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Сегодня вы хотите провести время с теми, с кем чувствуете в безопасности и уюте, Тельцы. Не стесняйтесь дать понять любимым людям, как много они для вас значат. Приготовьте для такого человека или нескольких особое блюдо, сходите в любимое место или просто отправьте полное нежности сообщение. Если эта забота исходит из вашего сердца, будьте уверены, что ее хорошо примут. Также звезды рекомендуют вам уделить время дому и обустроить в нем так, как вам нравится!



Космический совет: проведите этот день в уюте и заботе о любимых людях.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Найдите способ избавиться от гнева и обиды, при этом не усугубив ситуацию еще сильнее. В действительности, большинство кажущихся неразрешимыми ситуаций можно урегулировать. Нередко для этого достаточно спокойно донести до собеседника, что и почему вас расстраивает. Звезды напоминают вам, Близнецы, что иногда стоит отбросить эго и вернуться к любви. Иногда нужно разрушить барьеры, стоящие между вами, и чтить священные нити, связывающие вас вместе.



Космический совет: эго может навредить вашим отношениям, настройтесь на любовь.



РАК (22 июня – 22 июля)



Сейчас не время играть по мелочам или безопасно, Раки. Настало время стать самой необузданной версией себя и пойти на риск, которого вы избегали в прошлом. Звезды указывают, что вы идете по пути созданий лучшего этапа своей жизни. Вы вступаете в тот отрезок времени, где ваши мечты и желания примут осязаемую форму! Вдобавок, окружающие готовы оказать вам поддержку. Так что не стесняйтесь творить чудеса с теми, с кем вы чувствуете творческую химию!



Космический совет: приготовьтесь пойти на риск, который пугал вас в прошлом.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Жизненный путь редко бывает усыпан лепестками роз, Львы. Вы чувствуете, будто переживаете один шторм за другим. Стоит признать, что даже запас ваших сил может иссякнуть при такой тряске. Хорошо, что вы не одни. Не стесняйтесь попросить о помощи или опереться на близкого человека. При этом не расстраивайтесь, если не услышите желаемых слов поддержки. Некоторые предпочитают говорить действиями. А для вас самое главное – почувствовать себя в безопасности.



Космический совет: не стесняйтесь попросить о помощи.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Здоровье и благополучие являются приоритетом, Девы. Выглядеть и чувствовать себя хорошо – вот на чем сегодня вам следует сосредоточить ваше внимание. Запишитесь на занятие по йоге или обратитесь к коучу. Вы сами знаете, что вам сейчас нужно. Если нет, прислушайтесь к интуиции. Звезды показывают, что сегодня она направит вас в нужном направлении. Что касается межличностных отношений, постарайтесь избежать роли отдающего.



Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



О себе нужно знать кое-что важное. Вам особенно, Весы. Вы – волшебные существа, которые заслуживают всего, о чем мечтают! Вы достойны лучшего. Достойны честности, поддержки, бескорыстной привязанности, заботы и нежности. Помните, иногда поиск людей и обстоятельств, которые действительно соответствуют вашим вибрациям, требует отказа от прошлого. От токсичных друзей и даже родственников, от работы, не приносящей удовольствия и многих других вещей. Это нормально – естественный процесс. Вселенная ведет вас в направлении роста. Доверьтесь ритму и потоку.



Космический совет: вы – это любовь, и вы любимы. Не забывайте об этом.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Вы заставляете людей чувствовать себя увиденными и услышанными. Вы делаете это своими необычными способами, которые невозможно выразить словами, и это ваша величайшая сверхспособность! Вполне естественно порой чувствовать себя обделенным, когда окружающие не проявляют того же рвения, что и вы, не бросаются на помощь без просьбы. Станьте настоящими с главными людьми в вашей жизни. Они не будут знать, как любить вас, пока вы не выразите свои чувства словами.



Космический совет: иногда нужно говорить людям, как вы хотите, чтобы вас любили.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



На всякий случай, если вам интересно, вы на правильном пути и служите окружению больше, чем вы можете представить! Так что продолжайте заниматься своим делом и собой, цените то, что создаете в работе, творчестве и своем сердце. Согласие со своей высшей целью позволит вам использовать все возможности для профессионального и духовного роста. Что касается романтических отношений, звезды советуют рисковать. Доверьтесь внутреннему голосу, слушайте интуицию, не сопротивляйтесь естественному притяжению.



Космический совет: не обесценивайте свой вклад в общее дело, вы можете гордиться собой.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Вы не просто выживаете, вы процветаете, Козероги! Просто из-за повышенной требовательности принижаете собственные успехи! Вы живете своей лучшей жизнью и отдаете миру столько положительной энергии! Знайте, что каждый шаг в правильном направлении имеет значение. Все хорошее и полезное, что вы делаете, вернется благом. В отношениях с партнером используйте тот же позитивный взгляд на события, но и сами трудитесь. Чтобы получить свое счастье, начните разговор первыми, поделитесь своим видением жизни, которую вы хотите создать вместе. Не бойтесь говорить о боли – иначе ее не преодолеть.



Космический совет: секрет гармоничных отношений – в умении обсуждать проблемы.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



В этой связи есть нечто большее, и вы это уже давно знаете. Зачем же притворяться отстраненным, изображать холодность, выдумывать поводы для недоверия и оттягивать важное решение? Необходимости в маске таинственности нет, не слушайте "учителей", заставляющих превращать любовь в загадку. Откройтесь. Расскажите партнеру, что вы на самом деле чувствуете. Как и вы, он заслуживает честности. Учитывая, что мир вступает в энергию полнолуния во Льве, прямо сейчас возможно все!



Космический совет: открытое сердце притягивает счастье. Как магнит!



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Прошлое время от времени настигает вас. Когда это происходит, становится трудно открыть свое сердце и довериться новому человеку. Ведь никогда не знаешь, прячет ли он нож в рукаве! Но часто этот подсознательный страх обманчив. Он основан только на негативном опыте и ничем более не подкрепляется. Не позволяйте этому страху овладеть собой. Вы пришли в этот мир, чтобы прожить свою лучшую жизнь. Раскрасить холст своей реальности любимыми цветами из вашей палитры. Итак, рискните, зная, что Вселенная поддерживает вас сейчас и в любой момент!



Космический совет: доверие и смелость наполнят вашу жизнь яркими красками