



Гороскоп на 4 марта: Постарайтесь слушать себя и свое сердце

Суббота, 4 марта. Растущая Луна в знаке Лев привнесет в жизнь представителей зодиакального круга суматоху, некоторый хаос и бардак. Но не поддавайтесь внешним факторам. Сохраняйте спокойствие и продолжайте двигаться по выбранному пути, несмотря ни на что.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, окружающие всегда будут чем-то недовольны, будут пытаться дать совет и рассказать, как правильно жить и как следует поступить. Но звезды советуют – не дайте им заглушить вашу интуицию и желания. Не позволяйте им сомневаться в своих желаниях, целях и способах достижения. Доверьтесь своим внутренним ощущениям, силе, мудрости и опыту. Они обязательно приведут вас к успеху.



Космический совет: слушайте только себя.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Тельцы, научитесь любить себя любым: ранимыми и уязвимыми, скрытными и закрытыми, открытыми и желающими дарить любовь этому миру. Наступление весны – хорошая возможность принять себя такими, какие вы есть!



Космический совет: научитесь принимать себя любыми.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы, сегодня лучше всего перестать гнаться за чем-либо, сопротивляться и остановиться. Но при этом продолжайте рисковать, слушайте свое сердце и действуйте по его велению и порыву.



Космический совет: рискуйте и не забывайте о душевных порывах.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, сейчас вы переживаете не лучшие времена. Вы чувствуете себя одинокими после того, как разбили сердце те, кому когда-то вы доверяли целиком и полностью. Но, несмотря на тяжелый период в жизни, вы четко понимаете – долго хранить обиду невозможно. С таким ощущением жизни и развития дальше не будет. И это верно! Поэтому продолжаете быть открытыми, чуткими, внимательными к окружающему миру. Поверьте, вы заслуживаете всего того, что желаете.



Космический совет: продолжайте быть открытыми к окружающему миру.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львы, сегодня лучшее время для того, чтобы рискнуть. Начав двигаться, вы приблизитесь к осуществлению желаемого. Все ресурсы для этого у вас есть. Кроме того, не забывайте и о своем здоровье. Оно как никогда важно. Звезды подсказывают, также важно уделить внимание благополучию.



Космический совет: рискуйте, чтобы осуществить свои мечты. Все ресурсы для этого есть.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Девы, если вы вдруг решите посчитать все чудеса, происходящие с вами за последнее время, поймете – их выше крыши. Жизнь буквально переполнена ими. Поэтому перед полнолунием поблагодарите Вселенную за все, что имеете. В особенности людей, которые дарят свою любовь, внимание и нежность. Помимо этого вспомните и о неприятных моментах. Анализ их тоже важная часть для дальнейшего развития.



Космический совет: поблагодарите Вселенную за все, что имеете.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Весы, даже если прошлые негативные моменты вы уже давно пережили, бывают времена, когда мы о них вспоминаем, раны вновь начинают кровоточить. Не стоит этому противиться. Это часть вашей жизни, для этого в вашем сердце отведено отдельное место.



Космический совет: относитесь к прошлому с любовью и благодарностью.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионы, помните, вы идете по жизни с огромной защитой Вселенной, с невероятным желанием добиться желаемого и верой в то, что так и будет. Поверьте, есть все шансы повернуть ситуацию в свою сторону – сторону приближения к успеху. Кроме того, немного сбавьте обороты и обратите внимание – вокруг происходят чудеса за чудесами.



Космический совет: помните о своей силе, которая способна приблизить к желаемому.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Стрельцы, все, что вам действительно положено, обязательно дойдет до адресата. Но тогда, когда это действительно будет необходимо. Поэтому не концентрируйтесь на возможных неудачах, продолжайте двигаться вперед со знанием того, что вас любят и поддерживают. Кроме того, не скрывайте от людей, о которых вы заботитесь, то, насколько сильно вы их любите.



Космический совет: продолжайте двигаться вперед, не концентрируйтесь на неудачах.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Козероги, приход весны – время перемен. Именно сейчас перед вами начнут открываться все двери, которые когда-то были закрыты. Однако не стоит думать, что все будет проходить так легко и просто. Все же продолжайте держать свою жизнь в своих руках и власти. При этом не бойтесь смотреть страху в глаза. Так вы сможете освободить место для чего-то нового и прекрасного.



Космический совет: продолжайте управлять своей жизнью и не бойтесь смотреть страху в глаза.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолеи, наверняка, сейчас вы переживаете расставание. Вне зависимости от причин, прощаться с человеком всегда трудно. Но все же постарайтесь быть благодарным за все хорошие и плохие моменты вместе. В ближайшие дни постарайтесь сосредоточиться на этом опыте, займитесь самоанализом. Выбирайте путь наименьшего сопротивления для скорого восстановления.



Космический совет: для скорейшего возвращения к привычной жизни плывите по течению.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Рыбы, все происходящее сейчас, как бы, возможно, глупо сейчас не звучало, нужно для лучшего в будущем. Поэтому постарайтесь как можно быстрее пережить этот неприятный период, отпустить ситуацию. Вы понимаете, вы получили максимум от отношений, дальше уже пустота. Освободите сейчас место в жизни для нового и лучшего!



Космический совет: отпустите ситуацию для лучшего будущего.